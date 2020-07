Rajoles perilloses al carrer Miquel Martí i Pol

Aquesta vorera del carrer Miquel Martí i Pol, de Manresa, és un perill per als vianants, sobretot al vespre amb la foscor. La imatge mostra com al tram final del vial, a uns 20 metres de la Font de Neptú i la carretera de Cardona, hi ha tot de rajoles mal posades, algunes de les quals poden fer molt mal a algú que camini despistat per un indret molt transitat per anar a la zona del Congost.