Vuit morts més a Catalunya i prop de quatre-cents nous positius

Les funeràries van comunicar ahir que hi havia hagut vuit noves morts per covid-19 a Catalunya en les vint-i-quatre hores anteriors, segons l'últim balanç fet públic pel departament de Salut de la Generalitat.

Això situa la xifra global de víctimes a Catalunya en 12.584, vuit víctimes mortals més que les 12.576 comunicades dimecres.

A banda, es van detectar 385 nous casos positius testats (162 més que a l'anterior balanç) i la xifra total puja a 72.184.

D'entre les víctimes, 6.865 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (sis més), 4.098 ho han fet en una residència (les mateixes) i 796 al domicili (una més), mentre que les no classificades per falta d'informació són 825 (una més).

Fins ara hi ha hagut 4.154 persones ingressades greus, una més que les comptabilitzades durant les anteriors 24 hores, i actualment en són 46, sis menys, i baixen de les 50.

D'altra banda, el ministeri de Sanitat va xifrar ahir en 28.368 el total de morts per coronavirus a l'Estat espanyol, cinc més que dimecres (28.363). Segons l'últim informe del ministeri, hi ha hagut 24 defuncions en els últims set dies, nou de les quals a Madrid, quatre a Catalunya i tres a Castella i Lleó. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 250.103 casos confirmats per proves diagnòstiques, 444 més que el total d'aquest dimecres (249.659), i 134 els diagnosticats el dia previ. D'aquests, 28 s'han produït a Catalunya, 26 a l'Aragó, 25 a Madrid i 15 a Andalusia. En l'última setmana hi ha hagut 136 hospitalitzacions i 11 ingressos en UCI.