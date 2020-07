El bitllet senzill del bus urbà passarà a costar un euro a partir de dilluns

Tothom qui agafi el bus urbà passarà a pagar un euro pel bitllet senzill a partir de dilluns que ve. L'Ajuntament de Manresa ha reduït el preu a la meitat, que es mantindrà durant tot l'estiu, amb l'objectiu de continuar recuperant la confiança dels usuaris del bus urbà i promocionar l'ús del transport públic de la ciutat.

L'1 d'abril passat, moment de màxima afectació de l'emergència sanitària de la covid-19, el bus va passar a ser gratuït per a tothom qui l'utilitzés, i amb una ocupació màxima del 33%. Aquesta mesura va ser vigent fins al dia 10 d'abril. Des del 21 de juny, l'ocupació dels vehicles ja torna a ser del 100%.

Per tal de fer promoció de la campanya del bus a 1 euro, es posaran vinils a les principals marquesines de la ciutat i als busos, també se'n farà difusió als panells electrònics que indiquen el temps de pas de cada bus, al web de manresabus, l'aplicació per a mòbils, així com a través de les xarxes socials.

Per garantir les mesures higièniques, a banda de l'ús obligatori de mascaretes i de les neteges diàries, s'ha instal·lat unes mampares de protecció als conductors per augmentar la seguretat, també s'han instal·lat dispensadors de gel per entrar i sortir del bus.