Els comerços supervivents del Joc de la Pilota culpen l'Ajuntament del declivi

Una perruqueria, un bar i una botiga de bricolatge. Aquests són els únics tres comerços que resten oberts al sector comercial del Joc de la Pilota, la plaça dels Drets i el car-rer Serarols de Manresa, dels 14 locals existents. És el 21,43% d'activitat comercial en aquesta zona del nucli antic de la ciutat que ja es trobava en declivi abans de la irrupció de la covid-19.

La situació el maig del 2012, però, era una altra de ben diferent. En aquell moment, a la zona hi havia deu comerços oberts i només quatre tenien la persiana abaixada. Els comerciants asseguren que aquest declivi s'ha produït per la mala gestió del consistori a l'hora de reactivar l'activitat comercial del centre històric de la ciutat.

El darrer recompte de botigues 0bertes i tancades que va fer l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants –corresponent al novembre del 2019, el de maig del 2020 no es va poder fer per la situació d'emergència sanitària– reflectia que el sector del Joc de la Pilota, Serarols i plaça dels Drets era amb diferència el que tenia el percentatge de persianes abaixades més alt, el 78,6%, tal com mostra el gràfic.

A Sobrerroca, Cap del Rec sud, plaça Major i Baixada del Pòpul era del 36,5%; a Sant Miquel, Beates, Sabateria i Sant Pere, del 33,3%, i al Carme, Infants i Cap del Rec nord, del 30,3%.



Una reforma mal plantejada

Bricolatge Margo fa 112 anys que és obert. Pel negoci ja han passat tres generacions, i els actuals llogaters, que ja han vist ploure, asseguren que el sector no és el que era. Les obres del carrer del Joc de la Pilota van acabar el desembre del 2015: es van ampliar les voreres per als vianants, es va anul·lar definitivament l'estacionament de vehicles i es va restaurar el paviment per un de nou.

La inauguració de les obres al vial van ser per a l'Ajuntament un exemple d'aposta pel centre històric. Tanmateix, els comerciants asseguren que aquesta mesura va empitjorar l'economia de comerços que es dedicaven a vendre productes pesants.

L'ampliació d'una vorera de 2,70 metres i la inhabilitació d'una zona de càrrega i descàrrega per als vehicles van fer abaixar la persiana a molts locals per la manca de clients que no podien aparcar davant les botigues per endur-se compres de grans dimensions.



Problemes de seguretat

La clientela habitual garanteix l'activitat comercial de la perruqueria Oslo i del bar Moes. El local de restauració, situat a la cantonada del carrer del Joc de la Pilota i plaça d'Europa, ja fa més de 16 anys que és obert.

En Moes és conegut per les seves cerveses artesanes, un producte que crida molt l'atenció durant actes socials com la Fira de l'Aixada i el Fora Stocks. Els esdeveniments firals afavoreixen l'activitat econòmica del local perquè els permet treure l'aparador i estar de cara al públic.

Tret d'aquests dies puntuals, la seva localització dificulta la captació de nova clientela.

Els comerciants de la zona asseguren que el sector està molt abandonat a causa dels problemes i manques de facilitat que el consistori posa per obrir nous comerços. A tot això, la inseguretat que es viu a la zona és un dels factors que ha provocat que el comerç del Joc de la Pilota, la plaça dels Drets i Serarols hagi davallat els darrers vuit anys.



Mesures de reactivació

L'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants va proposar a l'Ajuntament mesures per reactivar el sector, que, després de dos anys amb més botigues que apujaven la persiana que no pas que l'abaixaven, va tancar el 2019 amb un resultat negatiu.

Entre altres peticions hi ha més presència a peu de la Policia Local i més aparcament per fer accessibles els comerços a veïns d'altres punts de la ciutat o de la comarca del Bages.

L'associació assegura que ha parlat amb l'Ajuntament i els projectes han hagut de quedar en pausa a causa de l'aparició de la covid-19.

La pandèmia ha obligat l'entitat a replantejar el seu pla de mesures per tal de reactivar el comerç del Centre Històric.

De moment, l'Associació de Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants ja ha col·laborat amb l'Hora feliç, un programa musical que va arrencar el dia 17 de juny passat per promocionar el barri antic de Manresa, i que preveu sortejar mil euros en vals de compra.