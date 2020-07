Els comuns no entenen que el govern els negui participar als consells

Manresa en Comú assegura que «no pot entendre» que la resposta a la instància presentada a l'alcaldia el 16 de gener demanant poder participar en els consells sectorials i de districte, amb propostes de persones concretes per a diferents consells, hagi estat denegada en relació amb els consells sectorials sense fer referència a la resolució als consells de districte.

La coordinadora dels comuns, Ana Querol, ha expressat incredulitat pel fet que la resolució es justifiqui únicament en raons formals, malgrat l'esperit del reglament de participació ciutadana i que estigui explícitament reconegut que «totes les persones tenen dret a participar directament o mitjançant associacions i col·lectius ciutadans en els processos de presa de decisions polítiques».

Querol considera que «no és normal» que una instància presentada a l'alcaldia el dia 16 de gener no hagi estat resposta fins al 3 de març, en una resolució del segon tinent d'alcalde, i que aquesta no hagi estat comunicada fins al dia 22 de juny, «deixant-nos indefensos» davant la possibilitat de participar en els consells, que ja van ser renovats per al període 2019-2023 en un dictamen aprovat en el ple del 27 de febrer.

Manresa en Comú, malgrat no obtenir representació institucional, considera que no ha deixat de fer feina i propostes polítiques per contribuir en la millora de les condicions de vida dels manresans, entre d'altres, esmenta Querol, i aconseguir al Parlament de Catalunya «els fons per a actuacions de rehabilitació i renovació i plans de cohesió del bar-ri de les Escodines i Centre Històric».

Querol considera que «si vam poder negociar aquesta millora i posar-nos d'acord, per què impedir ara que participem als consells i hi fem aportacions?».

Tampoc no entén que no se'ls respongui la proposta que van fer el març per crear el Consell de Seguretat de la ciutat ni les propostes per a la reconstrucció de Manresa recollides en el document «La Manresa a la qual volem tornar. Una proposta de reconstrucció social, verda i justa».