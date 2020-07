«Em preocupen la carretera de Vic i la de Cardona; són ingrates»

Què li agradaria fer en aquest mandat que tot just acaba de començar com a alcalde?

Jo vinc del món de l'urbanisme. Sóc arquitecte. M'apassiona. L'urbanisme és una eina extraordinària de transformació de la ciutat que a vegades associem només amb pedres. I no. La ciutat es transforma per les persones, perquè hi puguem viure millor. A mi em preocupa l'espai públic perquè és on ens trobem, on vivim, on gaudim de la ciutat, on anem a comprar, on establim relacions amb veïns i veïnes, amb els amics. Un bon espai públic és garantia d'una millor qualitat.

Què el preocupa de l'espai públic de la ciutat, doncs? Un dels seus projectes estrella i que anava al programa electoral és transformar el carrer Guimerà en illa de vianants...

El Guimerà és un espai amb tanta vida, amb tanta activitat i tantes botigues, hem de ser capaços de transformar-lo. Aquest és molt simbòlic, però a mi em preocupa molt més començar a treballar amb la carretera de Vic i la carretera de Cardona. Perquè és l'artèria que creua tota la ciutat i que és absolutament ingrata, on tenim voreres molt estretes i molts cotxes. És impossible passejar-hi. Només cal que anem a la Via de Sant Ignasi per veure com s'està transformant per imaginar-nos com podria ser aquesta carretera de Vic i aquesta carretera de Cardona. Són dos quilòmetres, i si fóssim capaços de transformar aquesta artèria la ciutat canviaria de dalt a baix.

No oblidi la Fàbrica Nova...

Sí, és un dels grans reptes que tenim pendents. Ha de ser un pol d'activitat però també és un punt d'unió entre barris. És un gran recinte industrial que des del 1989 sempre l'hem vist tancat. Hem de ser capaços d'obrir aquests murs, de transformar-los en el parc urbà que uneix el Vic-Remei amb el barri de les Escodines, Sagrada Família, i dotar-lo d'activitat. També aprofitar el patrimoni industrial per revaloritzar-lo. Hem de treballar a fons, perquè aquesta sí que és una assignatura pendent.