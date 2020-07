Pas endavant en la creació d'un gran espai públic a l'entorn de l'Anònima

Després de més de dos anys de negociacions, l'Ajuntament ja té la titularitat a tots els efectes legals de l'Anònima i pràcticament tot l'espai que envolta l'edifici. Ahir, l'alcalde, Marc Aloy, va signar amb Endesa la permuta per a la compra de sòl propietat de la compa-nyia elèctrica. L'operació tenia un cost total de 235.656 euros, dels quals el consistori en va fer una paga i senyal de 15.000 euros el gener de l'any passat. Ahir es van dipositar els 220.656 euros restants.

La nau de l'Anònima i les oficines del seu costat són de propietat municipal des del 2014, després que Endesa traslladés la seva seu a l'edifici de la Catalana. Ara, l'Ajuntament de Manresa adquirirà dues finques més, que eren propietat de la companyia elèctrica, que permetran que hi hagi més espai públic en una de les zones del Centre Històric amb més densitat d'edificació i cap zona verda. Aquest conveni dona com a resultat una superfície total de 4.500 metres quadrats d'ús públic. Ara bé, el fet que es tracti d'una permuta i no d'un contracte de compravenda fa que l'Ajuntament hagi hagut de vendre una finca que ja era municipal a la companyia elèctrica.

La signatura ha anat a càrrec de Marc Aloy i els responsables de Gestió Patrimonial d'Endesa a Ibèria, Antonio Colchero, i de l'àrea de Vendes i Desenvolupament de Patrimoni d'Endesa, Manel Bartes. L'alcalde va explicar de manera resumida que el fruit de les negociacions amb Endesa «és una operació complexa però necessària per arribar a un acord per intentar que l'espai de l'Anònima tingui més interès públic».

L'alcalde també va explicar que, arran d'aquest conveni, «les xifres de titularitats públiques i privades de l'espai s'inverteixen». D'aquesta manera, si abans el 35% de l'espai era d'ús públic i el 65% era privat, ara el 65% ja pertany a l'Ajuntament mentre que el 35% està en mans d'empreses privades. Aloy enaltia aquest fet, ja que «abans, vist des de fora, no hi havia la percepció d'espai públic que hi haurà ara».



La nova cara de l'Anònima

Amb aquesta operació, l'illa formada pels carrers Sant Salvador, Puigterrà de Dalt i Llussà, perdrà edificabilitat en aproximadament 3.700 metres quadrats. Aquesta reducció és la que permet l'increment, per altra banda, de l'espai públic de més de 1.200 metres quadrats dels 4.500 totals que ocuparà l'espai de l'Anònima. A més, el contracte signat entre Endesa i la residència Mont Blanc, el juny de l'any passat, preveu construir uns 70 pisos assistits per a gent gran. Una operació que Aloy espera que s'acabi de materialitzar per poder unir els tempos de transformació de l'espai. «Seria la cirereta del pastís», deia Aloy.