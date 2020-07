Empresaris i comerciants conviden Aloy a buscar acords de ciutat per combatre la crisi

Els empresaris i els comerciants de Manresa creuen que la prioritat del nou alcalde de Manresa, Marc Aloy, és trobar consensos entre els agents econòmics i socials per sortir de la crisi que ha deixat la pandèmia a escala local. Davant la previsions que indiquen una tornada al nivell de productivitat d'abans de la crisi més llarg del que es vaticinava al principi, creuen que Aloy ha de buscar grans acords en tots els àmbits per tal que tots els sectors de la ciutat remin en la mateixa direcció. És la resposta que han donat a la pregunta d'aquest diari sobre en quins aspectes s'ha de fixar el nou alcalde en el seu mandat.

«La pandèmia ens ha abocat, encara més, a un canvi de model productiu, amb més energies netes i tecnologia. I això a Manresa ha coincidit amb un canvi d'alcalde. Esperem que trobem solucions entre tots», explica el president de la PIMEC Catalunya Central, Esteve Pintó. Per la seva banda, la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, apel·la a l'esperit conciliador d'Aloy perquè sàpiga buscar els consensos, però a la vegada diu que ha tenir present les demandes dels sectors econòmics.

Gratacòs té peticions concretes sobre com s'hauria d'establir aquesta recuperació a escala municipal i opina que passa per dos punts: «Disminuir al càrrega impositiva a les empreses i fer canvis a l'administració per tal de donar facilitats als que vulguin muntar un negoci». Els comerciants, a través de la presidenta de la UBIC, Tània Infante, creuen que el nou alcalde ha de tenir present el pes del sector a la ciutat i, per tant, ha de «donar suport als canvis que s'han d'aplicar en el comerç de proximitat». Tots creuen que Aloy aconseguirà els consensos necessaris per planificar la recuperació a nivell de ciutat perquè els consultats destaquen, precisament, el seu tarannà conciliador i la seva disposició a trobar acords.

Al marge de la crisi, els empresaris creuen que cal enfortir el sector industrial i el comerç de Manresa i el Bages i per aquest motiu esperen que el nou alcalde també prioritzi les polítiques en aquest àmbit per crear riquesa al territori.

Segons la Cambra de Comerç de Manresa, urgeix «buscar sòl industrial» perquè les empreses que s'hi vulguin instal·lar ho facin sense problemes. «Sense sòl industrial, la ciutat perd atractiu per a futures implantacions d'empreses i per aquest motiu s'hauria de desencallar la urbanització del polígon del Pont Nou», afirma la representant de la Cambra. De fet, l'any passat van començar les tasques de la primera fase d'urbanització del Pla parcial de la Plana del Pont Nou de Manresa. Gratacòs, a més, diu que l'ampliació de sòl industrial ha d'anar acompanyada d'una aposta clara de l'Ajuntament per exigir millores importants en infraestructures, que passen pel desdoblament de la carretera C-55 i un servei ferroviari més eficaç.