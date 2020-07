El 75% de les persones que acull l'Alberg de Berga són d'Amèrica Central i del Sud

L'Alberg de Berga també ha vist com els refugiats veneçolans han anat creixent a mesura que el conflicte d'aquest país llatinoamericà s'ha agreujat. En aquestes instal·lacions de la capital berguedana, la Creu Roja hi porta a terme el programa d'acollida. Actualment, el 75,5% dels que formen part del programa provenen d'Amèrica Central i del Sud. Majoritàriament hi ha veneçolans, el 28,%, però els segueixen de prop els refugiats provinents d'El Salvador, el 22,4%. En total, hi ha 37 persones que resideixen a l'Alberg de Berga procedents de països d'Amèrica Central i del Sud del continent. Hi ha el 16,3% de colombians i el 8,2% dels refugiats que han vingut de Nicaragua. De fet, en aquests moments no hi ha cap sirià, i de l'Orient Mitjà hi ha un afganès. El 10,2% són d'Ucraïna, segons les dades facilitades per Creu Roja corresponent al mes de març.

Fa prop de quatre anys que s'hi va començar a portar a terme el programa d'acollida, i en el còmput general els veneçolans lideren la nacionalitat d'acollida, amb el 25,9%, seguits dels sirians, el 13%. Els ucraïnesos representen l'11%.