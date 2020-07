La Policia Nacional de la capital del Bages atén més del doble de peticions en un any

La Policia Nacional atén més del doble de refugiats que fa un any a la comissaria de Manresa. Des que va obrir a la ciutat l'oficina per atendre les demandes d'asil a les comarques de la Catalunya Central, s'han cursat un total de 1.685 targetes provisionals, les que donen dret a residència i feina temporalment a tots els refugiats mentre el ministeri de l'Interior no es pronunciï si se li atorga la protecció internacional.

Les darreres dades facilitades per la Policia Nacional a aquest diari indiquen que el mes de febrer l'oficina va expedir 190 targetes a refugiats, mentre que el mateix mes de l'any anterior la xifra va ser de 85. Un increment que s'ha anat produint al llarg dels mesos, i és que des de l'agost de l'any passat el nombre mensual de targetes emeses no ha baixat del centenar.

L'increment és degut al fet que hi ha refugiats que, tot i que ja vivien aquí, ara han començat els tràmits i, sobretot, per l'onada de veneçolans. El nombre de targetes que s'han entregat fins ara a la comissaria de la capital del Bages, que reconeix els refugiats com a sol·licitants d'asil, no significa que hagi arribat a la Catalunya Central ara aquest volum de persones amb l'objectiu d'obtenir la protecció internacional, sinó que en la majoria de casos són renovacions d'aquest document, ja que l'han d'actualitzar. Els temps de resolució dels expedients per aconseguir finalment l'asil polític és variable, però pot tardar entre un any i mig i dos anys, excepte quan es dona preferència per raons humanitàries a sol·licitants de nacionalitats concretes, com la veneçolana o la siriana.