Experts manresans en dol parlen sobre l'experiència de la mort en temps de la covid

El jesuïta de la Cova Xavier Melloni i les expertes manresanes en dol, Alba Payàs i Concepció Serra parlaran en la quarta de les trobades online "Mirades per Transformar" sobre l'experiència de la mort en temps de Covid-19. L'acte tindrà lloc el dijous 9 de juliol, a les 19 hores, a través de Google Meet.

Aquesta és la darrera de les Mirades per Transformar que organitza el grup Inspiració 2022 i que ha tractat temes com la salut, les pandèmies al llarg de la història i sobre la immunitat i la salut des d'una mirada integrativa.

Concepció Serra reflexionarà sobre la pròpia mort que ens pot preparar per viure una vida més autèntica descobrint qui som. La proximitat de la mort situa davant la incertesa i el misteri, i la por de morir assenyala el que és veritablement important per cadascú de nosaltres. Saber-nos finits pot ser un impulsor de la consciència, perquè els valors que emergeixen són els que ens indiquen el camí que hem de seguir per trobar que la nostra vida té un sentit.

Alba Payàs parlarà de que afrontar la mort d'una persona significativa a la nostra vida pot ser una experiència més colpidora que afrontar la propia mort. La fe, l'esperança del retrobament no apavaiga l'enyor, el dolor de l'absència, la culpa de sobreviure'l. Les persones que estimem i ens estimen, ens fan de mirall i amb el reflex ens nodrim i construim part de la nostra identitat. El dolor que genrera aquest mirall trencat ens pot construir o destruir. Quan l'acceptem i el deixem sentir amb una rendició incondicional, aleshores el temps de dol pot esdevenir una experiència renovadora que ens empeny a aprofundir en el sentit de la nostra existència, millorar la nostra manera de relacionarnos amb els altres i trobar-nos a nosaltres mateixos.

Finalment, Xavier Melloni partirà de la pregunta: "I si la mort fos una paraula del tot inadequada per expressar el que passa quan ens desprenem del nostre vehicle corporal?". La por al que anomenem "mort" prové de no saber qui som ni què som realment. La consciència parcial i limitada del que som ens fa témer el que més necessitem: anar cap al nostre segon naixement. No morim, sinó que naixem a una nova dimensió. La nostra societat necessita reconciliar-se amb la mort. Per això, cal que la comprenguem. El Covid-19 ens dona una oportunitat per fer-ho.

Segons els organitzadors, per connectar-se a aquesta tercera trobada online, que es farà a través de Google Meet, només cal clicar en aquest enllaç a l'hora fixada i s'entra directament a la trobada. Els que es connecten per ordinador només necessiten tocar l'enllaç a la reunió i seguir les indicacions en pantalla per sol·licitar unir-se a la trobada. Els que ho fan per mòbil o tauleta necessiten entrar abans en un compte de Google o de Gmail.

L'artista i membre del grup Inspiració 2022, Lourdes Fisa, és l'autora de la il·lustració del cartell que serveix per anunciar el cicle Mirades per Transformar.

Inspiració 2022 és un grup ampli i variat de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: "la commemoració d'una transformació espiritual" viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti "l'aprofundiment del que suposa la transformació espiritual" en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar clicant aquí.