L'augment de casos de covid a la regió central no arriba als hospitals de Manresa

A Manresa els casos de covid ingressats a l'hospital es manté estable en una desena de persones des de mitjan mes passat, tot i el repunt de positius que s'ha detectat l'última setmana a la regió sanitària de la Catalunya Central : 138 casos en una setmana. Els 10 últims es van confirmar diumenge (vegeu Regió7 d'ahir).

A la Fundació Althaia hi ha 10 persones ingressades. Des del dia 15 de juny fins ara el nombre de pacients ingressats ha oscil·lat entre els 10 i els 8. Les altes acumulades que s'han donat a pacients que han passat pels centres sanitaris d'Althaia ja arriba a les 1.068 persones, mentre que hi ha hagut 170 defuncions, xifra que no s'ha mogut des del 23 de maig. Per altra banda, a l'Hospital de Sant Andreu ja fa dies que no hi ha cap pacient amb covid. Als hospitals de Manresa la covid ha causat 234 morts des del 15 de març, quan hi va haver la primera víctima, fins ara.



138 casos en una setmana

La regió sanitària de la Catalunya Central comprèn les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès, l'Anoia i Osona. Des de Sant Joan s'ha detectat un augment significatiu de positius, segons dades de Salut. En l'última setmana n'hi ha hagut 138. El diumenge 28 de juny hi havia 6.515 positius confirmats acumulats des de l'inici de l'emergència sanitària. Aquest últim diumenge, 5 de juliol, havia pujat a 6.653.

Els 138 casos nous de l'última setmana suposen poc més del doble que els de la del 14 al 21 de juny. Llavors n'hi va haver 67, amb un màxim de 16 en un sol dia. El diumenge 21 de juny, per exemple, tan sols se'n va declarar un. La setmana següent hi va haver un lleuger augment, amb una setantena de casos nous, i a partir de Sant Joan els positius van anar augmentant. El 24 de juny es va informar de 25 casos nous, i l'endemà de 22 més. A partir d'aquí fins aquest cap de setmana n'hi ha hagut entre 16 i 28 casos nous cada dia. Aquest diumenge, però, tan sols s'ha informat de 10 casos nous. De moment s'ha trencat la corba de creixement.

Aquest augment coincideix amb el desconfinament generalitzat que hi ha hagut arreu. També que es fan més proves per detectar la covid a primària a les persones que presenten simptomatologia, fet que a l'inici i a l'etapa de més pressió estava reservat a hospitals. Així mateix a la regió sanitària de la Catalunya Central i a la de Girona s'han detectat casos positius en persones que relacionades amb Lleida i la comarca del Segrià.



695 positius nous a Lleida

Si a la regió sanitària de la Catalunya Central hi ha hagut 138 casos l'última setmana, a la de Lleida n'han sigut 695. Inclou les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, la Segarra i el Segrià, ara confinat.

El departament de Salut va informar ahir que a Catalunya hi ha hagut un total de 73.330 casos positius acumulats de coronavirus. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.160 persones han estat ingressades de gravetat. Actualment en són 45. S'han comptabilitzat fins avui un total de 39.891 altes hospitalàries. La covid, o bé casos sospitosos de la infecció, hauria causat la mort de 12.592 persones fins ara a tot Catalunya. Més de la meitat en centres assistencials.