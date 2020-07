L'Institut Lacetània força els alumnes a dur la mascareta durant les PAU

El tribunal de l'Institut Lactància de Manresa no ha permès als alumnes deslliurar-se de la mascareta durant els primers exàmens de selectivitat. Tot i que un dia abans de començar les proves PAU, la Generalitat va comunicar que la mascareta es podria treure un cop els alumnes estiguessin asseguts a la seva cadira i s'hagués repartit l'examen a tothom, en el cas d'aquest centre de Manresa no es va respectar l'acord, en principi per decisió del tribunal responsable.

En principi, la decisió d'anar amb mascareta o no depenia dels alumnes si es respectaven les mesures de seguretat sanitària, amb la intenció de donar més comoditat als examinats. Segons ha pogut saber Regió7, els alumnes asseguren que es complien les distàncies de seguretat i que no els han donat ni explicat cap motiu per prendre la decisió d'obligar els joves a fer les proves amb la mascareta. La situació ha indignat els alumnes i alguns professors els han donat suport. Alumnes consultats per Regió7 ho veuen injust, ja que a la resta d'instituts de la ciutat sí que s'han pogut deslliurar de la mascareta sense cap problema i consideren que això els col·loca en una situació de desigualtat respecte als companys dels altres centres.

Regió7 ha intentat contactar, sense èxit, amb el tribunal responsable a l'Institut Lacetània per a saber el motiu d'aquesta decisió, i el departament d'Empresa i Universitats tampoc no ha donat resposta fins ara.