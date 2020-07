«La població s'havia de tornar a dissenyar»

Mossèn Joan Hakolimana, rector de la basílica de la Seu, va explicar els trets històrics de la redotació i ha agraït la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa per dur a terme la celebració.

Per la seva banda, mossèn Josep Maria Riba, delegat episcopal del Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic, va descriure Oliba com a «comte, monjo, abat i bisbe», i com un gran impulsor de la cultura catalana i del romànic del país. Es va mostrar satisfet que a Manresa se celebri el seu paper a la ciutat.

Mossèn Joan va explicar que es tracta d'una ocasió per rememorar uns temps en què les poblacions es creaven a l'entorn d'una església que formava una comunitat que anava creixent i esdevenia poble. «Manresa havia quedat destruïda fins al punt que no es coneixien ni els límits i s'havia de tornar a dissenyar. A partir de l'església de Santa Maria se la va dotar d'un territori amb set parròquies filials», va dir.