El temple guanya un nou punt visitable: l'Espai Oliba

L'Espai Oliba és el que actualment es denomina sotaclaustre romànic de la basílica.

Des del claustre modern es pot observar la galeria porxada de columnes romàniques, però no s'hi pot accedir.

A partir del dia 15 de juliol (dia exacte de la visita del bisbe Oliba l'any 1020 a Manresa), aquest espai entrarà a formar part del re-corregut habitual de visites al temple.

Això serà possible perquè ja es disposarà de càmeres de vídeo vigilància per garantir la seguretat tant dels visitants com de les peces exposades un cop ha estat endreçat, s'ha millorat el sistema d'il·luminació i s'ha museïtzat amb plafons explicatius. Aquesta obertura permetrà donar a conèixer els orígens romànics del temple i de la ciutat.

La inauguració oficial de l'espai es farà a porta tancada, per autoritats i persones vinculades a la basílica (per motius de seguretat sanitària no es podrà fer obert).