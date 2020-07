Els agents socials entren a la taula de reconstrucció per frenar la covid

L'acte se celebrarà el pròxim dia 22 a la tarda al Museu de la Tècnica

El proper dimecres 22 de juliol es constituirà Taula de Seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que ha de vetllar pel compliment de les mesures incloses al pla i proposar-ne de noves per avançar en la recuperació i pal·liar les greus repercussions de la covid-19 en tots els àmbits de la vida ciutadana de Manresa.

L'acte se celebrarà a les 6 de la tarda al Museu de la Tècnica. Comptarà amb la participació de representants del govern municipal i dels grups polítics amb representació al consistori, així com d'entitats i organitzacions de l'àmbit econòmic i social de la ciutat, del món del lleure, dels consells municipals sectorials, d'institucions de l'àmbit sanitari, universitari i professional i també de les empreses municipals.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha enviat aquest dimecres una carta a les entitats i associacions per convidar-los a l'acte de constitució del dia 22 en la qual també els hi proposa que s'adhereixin al document de les «Bases per a un Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa» que el passat 11 de maig van signar tots els grups municipals –ERC, JxM, PSC, FM i Cs– i que ha estat el punt de partida per desenvolupar el pla que ja s'ha començat a aplicar.

En la missiva, els demana que nomenin un o una representant per assistir a la sessió constitutiva de la taula i, de cara a avançar en la preparació de la trobada, els anima a plantejar propostes o fer arribar els seus comentaris a l'Ajuntament fins al 15 de juliol.

L'alcalde també es mostra convençut que «aquesta crisi l'hem de convertir en una oportunitat per definir noves prioritats a nivell local i global i per enfocar les actuacions de futur en la línia de la sostenibilitat i de la lluita contra l'emergència climàtica», segons assegura a la convocatòria.

El primer informe de seguiment del Pla es va presentar en el ple municipal del passat mes de juny juny i avalua en 1.526.797,60 euros l'impacte inicial de les mesures que s'han posat en marxa, especialment en els àmbits econòmic i fiscal, social i de l'espai públic i la mobilitat.

La signatura del document es va fer a la Sala de Columnes de l'Ajuntament de Manresa el passat mes de maig. A més a més de recollir les prioritats i la tipologia de mesures que caldria posar en marxa per pal·liar les greus repercussions de la pandèmia en tots els àmbits de la vida ciutadana, també preveia establir una taula de seguiment permanent, amb els grups polítics i agents socials de la ciutat, que és la que es constituirà el dia 22.