Estrès afegit a causa de la pandèmia

Nerviosisme, estrès, expectació i inclús sensació de nàusea abans de començar, ahir, el primer examen de les proves d'accés a la universitat, el de llengua castellana i literatura, que formava part del bloc d'exàmens comuns per a tothom.

Una hora i mitja més tard, cap a 2/4 d'11 del matí, l'ambient que es respirava era molt més tranquil. Per una banda, estudiants descansats després d'haver fet l'últim examen de castellà de les seves vides. Per altra banda, grups d'alumnes que discutien si la resposta correcta era la «a» o la «c». El clam més recurrent: «Què carai heu posat a la pregunta 3.4?». La 3.4 amunt i la 3.4 avall. Finalment, el misteri de la 3.4 es resol: per primera vegada en una prova de llengua castellana, als alumnes se'ls demanava que indiquessin i argumentessin l'error gramatical en dues oracions. Ha estat, sens dubte, la sorpresa de molts dels estudiants, que no estaven preparats per a una pregunta d'aquest tipus. «Als exàmens que havíem practicat d'altres anys no havia sortit mai i això sobta», explicava Abril Orellana, estudiant moianesa que s'examina de les proves a la UPC de Manresa.

En general, els alumnes es mostraven satisfets amb la dificultat de la primera prova . «No m'esperava que fos tan fàcil, a mi m'ha anat molt bé», celebrava Ferran Torreguitart. Alguns de més exigents, com l'estudiant manresana Núria Gispet, lamentaven que «em vaig estudiar totes les conjugacions verbals i no ha sortit a cap pregunta». Aquesta satisfacció, però, no es repetia en l'examen de matemàtiques socials, on la dificultat ha estat «extrema» per a la majoria d'examinands.

Si aquesta selectivitat és única per alguna cosa, és pel fet de fer-se enmig d'una pandèmia mundial. I és que si les proves d'accés a la universitat ja són un esdeveniment que normalment es recorda sempre, els alumnes d'aquesta promoció en tenen un motiu únic. En general, això ha angoixat els estudiants, que coincideixen, com explicava Gispets, que «estudiar a casa és més complicat que en condicions normals. Veure el llit de reüll no és tan efectiu com estar a la biblioteca».