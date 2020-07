L'Ajuntament i la Cova estan convençuts que el Papa visitarà Manresa el 2022

Calmet lliura al Sant Pare una capsa on hi havia una pedra de la balma de la Cova, una ampolleta d'aigua del Cardener i un dossier explicatiu del projecte Manresa 2022. Al fons, el superior de la Cova, el pare Magriñà

Calmet lliura al Sant Pare una capsa on hi havia una pedra de la balma de la Cova, una ampolleta d'aigua del Cardener i un dossier explicatiu del projecte Manresa 2022. Al fons, el superior de la Cova, el pare Magriñà arxiu/photo service - vatican media

La possibilitat que el Sant Pare visiti Manresa el 2022 per celebrar els 5o0 anys de l'estada de sant Ignasi a la capital del Bages ha passat de ser una realitat remota a una realitat palpable, tal com va comprovar la delegació manresana encapçalada per l'alcalde de Manresa que el va anar a visitar al Vaticà per convidar-lo. Tant el regidor de Turisme, Joan Calmet, com el superior de la Cova, Lluís Magriñà, que hi van participar, estan convençuts que, si no és per una causa molt major, el Sant Pare visitarà a Manresa.

Per fer efectiva la invitació, però, no n'hi ha prou amb el gest de convidar-lo. Cal que el cap d'estat d'Espanya, el president Pedro Sánchez, la faci formalment atès que, tal com dicta la diplomàcia, un cap d'estat no pot visitar un altre estat sense la invitació del seu homònim d'allà.

Calmet i el superior de la Cova han fet una valoració molt optimista del viatge llampec a Roma. A banda del que els va dir el Papa, que aquest diari ja va explicar (vegeu edició del diumenge 7 de juny), hi ha altres aspectes que posen damunt la taula. Magriñà remarca que rebre un alcalde és un fet totalment inèdit perquè les audiències del Papa sempre són amb caps d'estat. Afirma que «el vaig veure molt animat i diu que vindrà». Recorda, però, que, abans, caldrà que el convidi Pedro Sánchez o «suposo que el rei també serviria», apunta.

Calmet explica sobre aquest tema que «és un concepte de la diplomàcia internacional que desconeixíem i és d'aquelles coses no escrites que tothom respecta: perquè un cap d'estat visiti un altre cap d'estat se l'ha de convidar. Sabent-ho, ho treballarem, primer, amb la Generalitat de Catalunya, que és el primer interlocutor que tenim, però, com que qui realment té política exterior és el govern de l'estat, li demanarem que faci aquesta invitació per venir a Manresa». Preveu que el Govern la farà amb la Conferència Episcopal, que just aquest any ha estrenat president en l'arquebisbe Joan Josep Omella, que «és amic del Sant Pare, amb qui parla setmanalment, segons ens han dit, i hi voldrà col·laborar en positiu».

Quant a les ganes del Papa de venir, el regidor assegura que «el vaig veure sincerament molt predisposat. Ho va dir textualment: m'agradaria moltíssim i m'interessa molt. No és que digués que potser o que s'ho rumiaria o un sí de compromís».



«Tots estaven molt sorpresos i ens demanaven què havíem fet»

Igual que Magriñà destaca l'excepcionalitat de rebre un alcalde al Vaticà, Calmet posa l'accent en els inputs dels mitjans espanyols i catalans a Roma amb què es van reunir després de la visita, a la tarda. «Hi havia deu mitjans: Televisió Espanyola, la Cadena Ser, l'agència EFE, La Vanguardia, Catalunya Ràdio... Tots estaven molt sorpresos i ens demanaven què havíem fet. Els va sobtar perquè van dir que bàsicament veu altres caps d'estat i presidents de parlaments i d'altres comunitats religioses. A més a més, tots els papes fan una reunió a l'any amb l'alcalde de Roma, però això ja és una tradició». D'alcalde no en recordaven cap; només una recepció amb Pasqual Maragall durant el seu retir a Roma el 1997, després de deixar l'alcaldia de Barcelona.

Què suposarà la visita del Sant Pare? Calmet insisteix que «l'èxit o fracàs del projecte [Manresa 2022] no rau en el fet que el Sant Pare acabi venint o no. El projecte és molt potent, té molt interès i crec que val molt la pena». Preveu fer la presentació dels actes abans de les vacances d'estiu. Dit això, que acabi venint, «és un element de projecció de la ciutat extraordinari. A banda de ser un cap d'estat, el Papa de Roma i un jesuïta, és una de les veus més importants a escala mundial». I hi afegeix el carisma personal que té.

Calmet admet que, ara mateix, no té pensat com podria ser la visita. «Crec que si ve vindrà perquè veu que el projecte és interessant, que el 500 aniversari és prou contundent com per aprofitar-lo per venir i en tercer lloc, i no menys important, crec que vindria perquè no ha estat a la Cova».

Per a Magriñà també és un motiu de pes. Recorda que durant la seva formació, els jesuïtes han de fer uns exercicis espirituals -com els que va escriure sant Ignasi en la seva estada a Manresa- i que el papa Francesc els va fer al començament a Córdova, a Argentina, i posteriorment, un cop acabada la formació, a Alcalá de Henares. També ha estat a Loiola, però no ha estat mai a Manresa. Calmet hi insisteix. «Ha demanat a persones que han vingut a Manresa, a periodistes italians que hi han estat els darrers mesos, com és la Cova. Em podria arribar a imaginar una visita més de caire privat o íntim o molt personal a la Cova, més que com un bany de multituds que feien altres papes».



Trobada amb jovent compromès

Afegeix que el 2022 «volem organitzar una trobada de joventut compromesa, que treballa en ONG, a primera línia... La seva participació en una trobada així no se'm faria estranya perquè sempre s'ha bellugat en temes de transformació». Torna a insistir que «més enllà del que pensi cadascú, poder ser rebuts per una persona del perfil del Sant Pare, per a Manresa és positiu des de tots els punts de vista» i que «ens ajuda molt i vol dir que s'ha fet la feina ben feta perquè quan se li va plantejar aquesta visita el fons era molt clar: venen els representants d'una ciutat que organitzen el 500 aniversari de l'estada de sant Ignasi a Manresa i tenen un projecte i volen exposar-lo i que ell digui: m'interessa, que vinguin»...

Magriñà creu que si es volgués fer un acte multitudinari caldria pensar en Barcelona perquè Manresa, ni tampoc Montserrat, no tenen cap espai que pugui encabir els centenars de milers de persones que mouria. A Manresa, a banda de la Cova, també creu que al Sant Pare li podria agradar visitar la basílica de la Seu.

Quant a si hi ha un marge concret de temps per saber si vindrà o no, Calmet afirma que l'Ajuntament, «ens posem els deures de no abandonar-ho i de vetllar-ho».