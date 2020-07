100 activitats extraescolars gratuïtes

L'Ajuntament de Manresa ha recopilat un centenar d'activitats extraescolars gratuïtes per a infants i joves que s'ofereixen a la ciutat. El recull respon a la proposició que el ple va aprovar en la sessió de gener d'aquest any feta pel grup municipal de Fem Manresa.

A principi de curs es farà arribar a totes les escoles i instituts de la ciutat per tal que cada centre en faci difusió a les famílies. Avui publiquem una mostra representativa del conjunt de l'oferta.



Esportives

?Iniciació Multiesportiva 1. Escola pare Algué 1r, 2n i 3r de primària. Dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h. Activitat adreçada només a l'alumnat del centre.

?Iniciació Multiesportiva 2. Escola pare Algué 4t, 5è i 6è de primària. Dimarts i dijous de 18 a 19.30 h. Activitat adreçada només a l'alumnat del centre.

?Joves Nucli Antic. Pati dels Infants. 1r a 4t d'ESO. De dilluns a divendres 16 a 19 h durant el curs escolar. Inscripció a Creu Roja.

?Cros Escolar El Congost, de P3 a 4t d'ESO. Un diumenge del mes de novembre. Inscripció per mitjà del Consell Esportiu del Bages. ?Casals Esportius Municipals al Parc de l'Agulla, de 3r de primària a 2n d'ESO. De dilluns a divendres de 8.30 a 13.45 h (4 setmanes de juny i juliol). Té un cost però s'ofereixen places becades segons valoració de serveis socials.

?Mundialet de Futbol al Congost. Nivells infantil, aleví, benjamí. Dura 1 mes: juliol o de finals de juny a finals de juliol. Inscripció a l'ONG DIAPO (durant l'any tenen una escola de futbol a les Cots).

?Beques de clubs esportius per a menors de 18 anys durant la temporada. Les entitats poden oferir fins un màxim del 5% de les seves places per infants i adolescents amb pocs recursos empadronats o escolaritzats a la ciutat.

?Pistes poliesportives d'ús lliure a disposició dels infants i adolescents Cruyff Court, Balconada, Xup, Font dels Capellans i altres equipaments com l'Skatepark o el Workout de Calistènia al Congost.

?Juntes i Esport Fem. Projecte adreçat a noies per fomentar esport i empoderament. Diferents espais de la ciutat De 12 a 18 anys 1 cop per setmana durant el curs escolar. Accés lliure. www.manresajove.cat lakampana@ajmanresa.cat Telèfons 93 872 92 37 i 693 926 497.

Artístiques i culturals

?Laboratoris de lectura. Biblioteca Ateneu Les Bases. De 6 a 11 anys. Inscripcions des del blog de les Biblioteques de Manresa o a la biblioteca directament.

?Petit Cine Club. Pel·lícules no comercials per a públic familiar que promouen valors com la coeducació, l'ecologisme, la igualtat de gèneres i la interculturalitat. Al casal de les Escodines, programació gratuïta. Cal recollir entrades a partir d'1 setmana abans.

?Concurs petits viatgers manresans. Fotografies de vacances o sortides estiuenques per motivar l'observació i creativitat. Lliurament de fotografies i exposició al Casal de les Escodines. Infants de 6 a 12 anys. Lliurament de fotografies al setembre. Lliurament de premis a principi d'octubre i exposició a llarg de tot el mes d'octubre. Enviament de màxim 3 fotos per participant al correu del Casal de les Escodines.

?El racó de l'Alba. Activitats per a públic familiar amb motiu de les exposicions al Centre Cultural el Casino. Majoritàriament per a infants de 2 a 12 aproximadament. Entre 5 i 8 l'any, habitualment en divendres a les 18 h. Durada d'una hora. També hi ha un espai fix a la sala d'exposicions amb elements relacionats (contes, algun manipulable...). Pensat per a públic familiar amb infants petits. Cal reservar plaça mitjançant correu electrònic o per telèfon al Centre Cultural el Casino. L'espai fix és lliure visitant l'exposició.

?Escola de música i coral infantil de les Escodines, al casal, per a infants, joves i adolescents de 4 a 16 anys. De gener a desembre. Al juliol es fa un intensiu.

?ExpressArt Espai perquè joves, a partir de 14 anys, que tinguin inquietuds artístiques puguin exposar de manera gratuïta d'octubre a juny. Ajuntament de Manresa i Casal de joves la Kampana. Accés lliure. Per a més informació: www.manresajove.cat manresajove@ajmanresa.cat. Telèfons 93 877 13 60 / 676664142.

?Tallers creatius i jocs, poesia, efemèrides, Nadal, estiu. A la Biblioteca Ateneu Les Bases a partir de 6 anys. Inscripcions des del blog de les Biblioteques de Manresa o a la biblioteca directament.

? Taller de dansa tradicional a les escoles Serra i Hunter, Pare Algué, Sant Ignasi, Valldaura. 2n i 3r cicle de primària 1 dia a la setmana. Horari de tarda. Activitat adreçada només per a alumnat del centre.

?Activitats lúdiques i creatives a la biblioteca veïnal de la Font dels Capellans, octogonal 13. De 6 a 12 anys. Dimecres de 17 a 19h. Inscripcions a l'AVV de La Font.



Activitats de reforç

? Hores del conte del Casal de les Escodines, de la Biblioteca de l'Ateneu les Bases, de la Biblioteca del Casino i de la Biblioteca Jaume Perramon (Casal de les Escodines).

?Els meus primers contes, a la Biblioteca del Casino, per a infants d'1 a 3 anys acompanyats d'un adult. D'octubre a juny, un dijous al mes, a les 6 de la tarda. Inscripció al blog https://biblioteotequesdemanresa.wordpress.com.

?Story Time (Kids&Us Manresa) a la biblioteca Ateneu Les Bases; Story Time Biblioteca del Casino; Story Time for babies Biblioteca del Casino; Club de lectura infantil biblioteca del Casino; club de lectura juvenil biblioteca del Casino; laboratori de lectura biblioteca del Casino; l'obrador biblioteca del Casino; bibliolabs biblioteca del Casino i de l'Ateneu Les Bases; Espai Maker Biblioteca del Casino.

? Catalitza't, aprenentatge de la llengua catalana i reforç personal adreçat a joves entre els 16 i els 20 anys. Es fa al Casal de joves la Kampana. De 12 a 29 anys. Inici a l'octubre. Un cop per setmana. Cal Inscripció prèvia a www.manresajove.cat. Telèfons 93 872 92 37 i 693 92 64 97.

?Tallers de Suport a la Tasca Escolar a l'escola la Sèquia, institut Pius Font i Quer, institut Cal Gravat, institut Lacetània, escola Joviat. De 3r de primària a 4t d'ESO. Organitza: Pla d'Entorn Manresa (PEEM).

?Classes de llengües d'origen: àrab i amazic als centres adherits al PEEM; parelles lectores a les biblioteques municipals; reforç d'escriptura i comprensió lectora en una aula al CIO; reforç d'estiu d'escriptura i comprensió lectora a l'Espai Joan Amades i al Centre Cívic Selves i carner; suport escolar a la biblioteca Jaume Perramon (Casal de les Escodines); reforç escolar a la biblioteca veïnal de la Font dels Capellans; activitats de lectura i el món dels llibres a la biblioteca veïnal de la Font dels Capellans; foment de l'hàbit i la competència lectora a les biblioteques veïnals.

?Inclusió digital, lectura fàcil i combatre el fracàs escolar a les biblioteques veïnals.

? Amunt, tota pedra fa paret! Reforç escolar de cicle superior a les escoles Sant Ignasi, Oms i de Prat i Escola Bages.

Lleure i salut

?Activitats de dinamització per a joves al Casal de joves la Kampana. S'ofereix un espai de lleure on es generen propostes a partir dels interessos de les persones joves de 12 a 29 anys. Cada tarda de dilluns a divendres de 17 a 20.30 h. Accés lliure. www.manresajove.cat.

?Activitats de dinamització a l'Espai Jove Joan Amades. De 12 a 29 anys. Cal inscripció prèvia a www.manresajove.cat.

? Òrbita Jove. Casals d'estiu per a adolescents de 13 a 16 anys. Juny i juliol. Té un cost de 50 euros la setmana, però s'ofereixen places becades. Cal inscripció prèvia a www.manresajove.cat.

?Activitats estiu jove a partir de 12 anys. Les activitats es desenvolupen durant els mesos de juny i juliol. Cal inscripció prèvia a www.manresajove.cat.

?Programa destinat a joves del barri de les Escodines per promoure espais i activitats de participació i empoderament social.

?Espai infantil de les Escodines per a un lleure creatiu en infants de 3 a 10 anys i les seves famílies De gener a desembre.

? Ludoteca municipal Ludugurus per a infants i adolescents de 0 a 14 anys.

? Casal infantil de les Escodines obert en període de vacances d'estiu.

?Cuina sense pares. L'entitat interessada fa la petició a la Unitat de Sanitat de l'Ajuntament.



Festes i tradicions

? Patge reial a la plaça Major. Recollida de cartes pel Reis Mags i activitats infantils (tallers de circ, actuacions musicals, màgia, tallers de cal·ligrafia àrab, jocs del CAE). Públic familiar i infants fins a 10 anys. Tardes anteriors a la cavalcada de reis.

?Rua Carnestoltes Infantil.

? Revetlla Infantil sense petards. ? Cavalcada de Reis. Per inscriure's a la cavalcada com a entitat cal contactar amb l'Agrupació Cultural del Bages i per participar-hi cal tenir a partir de 8 anys anys.

?Festes majors dels barris.

?Festes tradicionals (castanyada, nadal, carnestoltes... ) i tallers organitzats per les associacions de veïns.



Educació en valors

?Taller de jocs cooperatius a la Casa Flors Sirera; itinerari El Camí del respecte; activitats d'educació en valors a mida; formació sobre consum conscient, model de cooperació i drets humans; rap per la pau, art i pau, cultura transformadora, i Espai Iris de trobada per a joves LGTBI a l'Espai Jove Joan Amades.