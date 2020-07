Manresa tindrà una festa major més curta, sense correaigua i amb un castell de focs des dels balcons

Una Festa Major de menys durada, sense el tret de sortida del Correaigua i la traca final del Correfoc, però, en definitiva, una Festa Major. L'Ajuntament de Manresa i l'Associació Manresa de Festa han explicat aquest dijous al migdia els trets principals de la Festa Major 2020, que forçosament s'ha hagut d'adaptar a les mesures imposades a causa de la pandèmia de la Covid-19. En les darreres setmanes, s'ha treballat de valent perquè la ciutat no es quedi sense festa. Pel camí, s'han hagut de descartar propostes previstes, com el concert d'Oques Grasses o el ball del Correfoc, que enguany havia de protagonitzar l'Orquestra Di-Versiones.

La regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols, i el president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols, han relatat que el programa complet s'està acabant de tancar i que es farà públic ben aviat. Davant la situació d'incertesa generada per la Covid-19, han avançat ja les característiques principals de la Festa Major 2020.

La festa s'escurça de deu a cinc dies (es farà del 27 al 31 d'agost) i passa a desenvolupar-se en tres espais a l'aire lliure que tenen la voluntat d'esdevenir punt de trobada de les manresanes i manresans que volen gaudir de la seva festa. La pandèmia, però, obligarà a les persones que hi vulguin assistir a recollir les invitacions de manera prèvia per tal de poder tenir un estricte control de l'aforament.

Els espais que esdevindran punts neuràlgics de la Festa Major 2020 són el pati de l'Anònima, el pati del Casino i la plaça Porxada.

El pati de l'Anònima serà l'espai de les arts, dels grups de quilòmetre zero i dels concerts de petit format. Grups bagencs com la Companyia Fun Dan Mondays (Artés), David Uclé (Santpedor), la manresana Laia Boixadós o el grup Red Hot Chili Covers. Fun Dan Mondays, de Dan Arisa, realitzarà un taller de percussió (en el qual els participants també seran protagonistes de l'espectacle final).

En aquest espai també hi actuaran Suu (format banda), The Sey Sisters i Judit Neddermann (en format trio). I la Cobla-Orquestra Montgrins, que realitzarà dues sessions de concert. L'espai tindrà cabuda per a 369 persones mantenint les distàncies de seguretat que actualment estableix la legislació.

El pati del Casino serà l'espai del públic familiar. Una àmplia gamma d'activitats ben diverses tindran lloc (en dues funcions cadascuna). Contes amb Pep López, titelles amb Xip Xap, circ amb la Cia Los Barlou, màgia i faquir amb el Mag Fèlix, cinema familiar amb la pel·lícula 'Jumanji' i el pallasso Marcel Gros.

L'espai tindrà cabuda per a 198 espectadors, que es multiplicaran per dos en la majoria dels espectacles tenint en compte que es realitzaran dues sessions.

La plaça Porxada serà l'espai on actuaran entitats locals, amb audició de sardanes del Foment de la Sardana de l'Agrupació Cultural del Bages, l'elenc infantil i cos de Dansa de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, la 35a Oreneta d'Or amb l'actuació del Casal Cultural de Dansaires Manresans, balls en línia amb l'Associació de Country i Line Dance 7 de Ball. Aquest espai tindrà una cabuda per a 322 persones.



Patrimoni i cultura

No podien faltar al programa les 'Visites a la Manresa Desconeguda'. En aquesta ocasió s'ha escollit un lloc obert, La Pirelli, on es podrà descobrir el seu llegat industrial. A banda, es podran veure a YouTube els audiovisuals que s'han produït al llarg dels anys en les diferents 'Visites a la Manresa Desconeguda': Els Cossos Sants, El Carrilet, La Florinda, L'Anònima i L'Institut Lluís de Peguera (www.manresa.cat/VMD).

Encara en el terreny online, es farà difusió d'una col·lecció de vídeos que, sota el títol, 'Sabies que?' permetrà descobrir curiositats de la Festa Major de Manresa.

Per la seva banda, el Teatre Conservatori es convertirà en La Casa de la Festa 2020. Tothom tindrà la possibilitat de visitar les figures del conjunt geganter i el bestiari del Correfoc. Serà una visita guiada on s'explicarà cadascuna de les figures exposades. S'hi accedirà amb reserva prèvia a les taquilles del Teatre Kursaal. En aquest espai es podrà adquirir una mascareta infantil de les figures dels conjunts geganters i bestiari. Els ingressos es donaran a finalitats socials.

L'art i les exposicions tampoc deixaran indiferents. A l'interior de l'edifici de l'Anònima es podrà visitar l'exposició 'Art Confinat', una exposició col·lectiva de pintors manresans i bagencs per tal de plasmar el pols de l'art en temps de confinament. Al Centre Cultural El Casino hi hauran exposades les obres del '90è Concurs Exposició d'Artistes Manresans' i l'exposició 'Elogi del malentès' (una exposició itinerant del Programa d'Arts Visuals de l'Oficina de Difusió Artística). I a la Casa Lluvià es podrà veure 'Distanciaments' (relats visuals), amb obres de Guillem Elvira. A més a més, el projecte 'Microscopies' promourà un itinerari per l'Anella Verda de Manresa amb intervencions artístiques permanents i efímeres .

Més activitats que relliguen la festa i un castell de focs des de casa

Hi ha prevista una sessió d'autocinema al pati exterior del Palau Firal, on es col·locarà una pantalla de 12x9 metres. Tindrà una capacitat per a 180 vehicles.

Per acabar-ho de lligar tot, hi haurà dos espectacles itinerants que voltaran pels carrers de la ciutat, amb la voluntat d'evidenciar que, malgrat tot, la ciutat està vivint la seva festa major. Un serà del grup Sense Sal, que ens oferirà la seva música pop-folk, i l'altre de Pop per Xics, que portaran a Manresa el seu espectacle infantil 'Els Superherois'. S'anima a les famílies a gaudir-ho des dels balcons.

També s'anima a seguir des dels balcons el castell de focs, que enguany no es farà al Parc de l'Agulla. Arran de les mesures dictades a causa de la pandèmia, s'ha decidit realitzar un doble castell de focs que, de manera simultània, s'encendrà des de la Torre de Santa Caterina i des de l'exterior del Palau Firal. Aquests espais, però, estaran tancats al públic, ja que la idea és que la ciutadania gaudeixi de l'espectacle pirotècnic des del balcó de casa seva. Es tracta, doncs, de dos punts estratègics pensats perquè el castell de focs es pugui veure des de totes les cases.



Un programa digital, que es presentarà ben aviat

La Festa Major de Manresa 2020 no tindrà un programa d'actes imprès. El programa tindrà un format digital amb la idea que es pugui adaptar de manera ràpida a possibles canvis que hi pugui haver a causa de la pandèmia.

El programa encara no està tancat del tot. La rapidesa amb la qual s'ha hagut de preparar tota una nova festa major i els canvis de normativa que hi va havent per la Covid-19 han fet que encara hi hagi algun serrell per definir. Seria el cas d'algunes activitats d'entitats (que es podrien afegir a l'espai de la plaça Porxada) i també de les activitats esportives. D'entrada, s'ha descartat la realització de les 3 hores de resistència de BTT i el Torneig de Futbol Interbarris. Però la resta d'actes que habitualment es realitzen per la Festa Major (com el 3x3 de bàsquet, la petanca, el tir precisió o els partits de futbol) s'estan acabant de valorar.

La imatge de la Festa Major 2020, que es presentarà també ben aviat, l'està preparant la caricaturista i il·lustradora Maria Picassó i Piquer.