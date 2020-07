El Centre Històric de Manresa celebra del 15 al 31 de juliol les Festes de Sant Ignasi

El Centre Històric de Manresa celebrarà del 15 al 31 de juliol les Festes de Sant Ignasi amb un programa que s'ha adaptat a les mesures sanitàries i de seguretat imposades per la pandèmia de la Covid-19. La programació s'ha presentat aquest divendres al migdia, amb la presència de Joan Calmet Piqué, regidor de Turisme i Projecció de Ciutat; Claudina Relat Goberna, re gidora de Centre Històric; Jamaa Mbarki El Bachir, regidor de Nova Ciutadania i Cooperació, i representant de la Comissió Valors-Manresa 2022; Josep Tobeña, president de l'Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants; Lluís Pagès, director de la Fundació Cova de Sant Ignasi; Albert Tulleuda, gerent de Fundació Turisme i Fires de Manresa i director executiu de Manresa 2022; i Galdric Sala, autor del cartell d'enguany.

Tot i la situació actual, l'organització ha pogut confeccionar un programa que combina novetats amb aquells actes que amb els anys s'han fet tradicionals de les Festes de Sant Ignasi, com el cicle de música Sons del Camí, les presentacions de treballs i llibres, la caminada a Montserrat, els actes litúrgics o les accions dels comerciants que ambientaran els carrers del Centre Històric, com la Fira Mercat, la música en directe, la botifarrada i les xocolatades, els espectacles infantils o les visites guiades que permetran conèixer racons i elements singulars del carrer Sobrerroca i voltants.

Tot plegat dins un context físic, el Centre Històric, que durant el juliol suma més activitat, com ara les Vesprades Mil·lenàries a la Seu de Manresa; el Mercat del Tomàquet a Puigmercadal (dins la Festa del Tomàquet del Bages) o els 'pintxo-pote' que es fan els dimecres; un fet que permet acabar d'arrodonir les festes amb propostes diverses i per a tots els gustos.

En aquest sentit, el regidor Joan Calmet Piqué i la regidora Claudina Relat Goberna han destacat "la voluntat de continuar i la voluntat que la Covid-19 no ho pari tot, perquè el barri pugui gaudir de les festes". També han incidit en el fet que les festes es desenvoluparan "seguint estrictament tots els protocols de seguretat entorn de la Covid-19".



Presentació de la Comissió de Valors Manresa 2022

Serà una de les novetats del programa la que encetarà les Festes de Sant Ignasi dimecres 15 de juliol. A les 19 h, el Claustre del Museu de Manresa acollirà una conversa compartint un te entre Xavier Melloni (jesuïta i membre d'Inspiració 2022), Abdenour Tafzi (Associació Cultural Islàmica - Mesquita El Fath), Antoni Erro (president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa) i Alba Rojas (economia social i solidària). La conversa servirà per presentar en públic la Comissió de Valors Manresa 2022, un grup d'intercanvi plural que, en els darrers anys, ha treballat per a confeccionar i enriquir el sistema de valors que sustenta els eixos i les accions que engloba el projecte Manresa 2022.

La Comissió de Valors també ha programat, dins les mateixes festes, l'activitat 'Descoberta des del silenci', una introducció amb cants de mantres amb el grup Sofà i Mantra (Alba Sanfeliu i Marisa Badia) que tindrà com a cloenda la presentació del baròmetre de valors, una eina per al canvi social des de l'interior de cada persona. Serà dissabte 18 de juliol a les 20 h al Pou de Llum. Les dues activitats s'aixopluguen sota el títol 'Paraules del Camí per una Manresa Conscient' i conviden a reflexionar sobre la societat que volem ser.



Cicle Sons del Camí amb Roger Mas i Ferran Palau

Del 21 al 24 de juliol, Manresa acollirà els quatre concerts de la 7a edició de Sons del Camí, el cicle de músiques amb ànima, que enguany proposa concerts en dos espais ignasians que permeten aplicar les mesures sanitàries pertinents: l'interior de la Basílica de la Seu i el Claustre del Museu Comarcal de Manresa, on l'aforament estarà controlat, amb dues portes d'accés i seients que respectaran la distància de seguretat.

La setena edició del cicle torna a combinar els concerts de pagament amb els gratuïts. En el primer cas, la programació inclou a Roger Mas (23 de juliol) i Ferran Palau (22 de juliol) a l'interior de la Basílica de la Seu. En el segon cas, el Claustre del Museu Comarcal acollirà dos projectes musicals amb accent local, Itzipa (21 de juliol) i Mediterràniam (24 de juliol).



Descobrir Sant Ignasi

Les festes també incorporen tot un seguit d'activitats que permeten endinsar-se en la figura de sant Ignasi i en la seva relació amb Manresa, com la visita a l'Oller del Mas, del segle X, i a la seva capella dedicada a sant Ignasi, del 1620; la visita guiada 'Manresa universal: la ciutat d'Ignasi', que inclou La Cova, el carrer del Balç, el Pou de la Gallina i la capella de Sant Ignasi Malalt; o la presentació del treball 'Els manresans que van acollir Sant Ignasi a través dels protocols notarials (1485-1585)', a càrrec de Josep Galobart Soler, premi Pare Ignasi Puig 2018, i la presentació del llibre 'Paraules alades. Vinyes i cigonyes, una aproximació al silenci del Camí Ignasià (Ed. L'Albí).



Organització i programa

Les Festes de Sant Ignasi estan organitzades per l'Ajuntament de Manresa; Manresa 2022; l'Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants; la Fundació Cova de Sant Ignasi; la Fundació Turisme i Fires de Manresa, i la Basílica de la Seu de Manresa. Compten amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de l'Obra Social 'La Caixa' i amb la col·laboració de l'associació teatral Teló.

El cartell d'enguany és obra de l'artista bagenc i l'humorista gràfic de Regió7, Galdric Sala.