La festa major de la covid durarà la meitat de dies i traurà el pregó del saló de sessions

En el balanç de l'any passat de la Festa Major de Manresa, la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, va posar damunt la taula la possibilitat d'escurçar-la (vegeu edició del dia 7 de setembre). Enguany, obligada per la situació excepcional provocada per la covid, la festa gran de Manresa durarà la meitat de dies; de deu a cinc. Tindrà lloc del 27 al 31 d'agost i, tot i que prescindirà per motius lògics dels actes que comporten aglomeracions, entre els quals bona part dels més emblemàtics, mantindrà el pregó. No es farà al saló de sessions com és tradició i també canviarà el format.

Crespo i Joan Orriols, president de l'Associació Manresa de Festa, van presentar ahir al migdia al pati del Casino, que juntament amb el pati de l'Anònima i la plaça Porxada es repartiran la majoria dels actes programats, una festa major inèdita per culpa del coronavirus. Tant una com l'altre van defensar que es pugui portar a terme, malgrat tot.

El que van fer ahir va ser confirmar que es fa i avançar-ne l'estructura principal. Crespo va dir que «n'estem satisfets» i va advertir que se celebrarà «sempre pendents de si hi ha qualsevol canvi i amb la prioritat absoluta de la seguretat de les persones que participin en els diferents actes que es proposen». Igual que hi ha retallada de dies, també n'hi ha de pressupost, que passa de 208.000 euros l'edició passada a 142.000.

Sobre el tema del pregó, Crespo va comentar que «es farà amb un format diferent» que suposa treure'l del saló de sessions i que està pendent del vistiplau de Protecció Civil. Fonts del consistori informaven que els anys 1989 i 1990, enlloc de pregó institucional ja es va fer un pregó popular a càrrec de la Comissió Ma'm i de Guix i Murga, que el van fer al balcó de l'Ajuntament amb el públic seguint-los des de la plaça Major.

Dos patis i una plaça

El pati del Casino, amb una capacitat per a 198 persones, acollirà els actes més familiars; la plaça Porxada, per a 322, els de cultura popular i tradicional, i l'Anònima, els concerts, amb cabuda per a 369 persones. Es farà una Visita a la Manresa Desconeguda a la Pirelli; una sessió d'autocinema a l'aparcament del Palau Firal amb una pantalla de 12 x 9 metres i una capacitat per a 180 vehicles, i el castell de focs es tirarà des de dos llocs elevats- la torre de Santa Caterina i el Palau Firal- amb la idea que es pugui seguir des de casa.

Imatgeria, bestiari i mascaretes

Tant Crespo com Orriols van remarcar l'aposta que s'ha fet «pels artistes de quilòmetre zero». Alhora, van destacar que, ja que la imatgeria serà un dels elements de la festa manresana que en sortirà més perjudicat, al costat de l'acte que obre la celebració (el correaigua) i el que el tanca (el cor-refoc) i altres com els castells, el teatre Conservatori, convertit en La Casa de la Festa 2020, acollirà les figures del conjunt geganter i el bestiari del correfoc, que es podran visitar amb un recorregut guiat. S'hi podrà adquirir una mascareta infantil de les figures dels conjunts geganters i bestiari i els ingressos es destinaran a finalitats socials. A la visita guiada s'hi accedirà amb reserva prèvia a les taquilles del teatre Kursaal.

Hi haurà diverses exposicions, entre les quals una col·lectiva de pintors manresans i bagencs a l'Anònima per plasmar el pols de l'art en temps de confinament i un projecte que promourà un itinerari per l'Anella Verda amb intervencions artístiques permanents i efímeres; dos espectacles itinerants per gaudir des dels balcons amb el grup Sense Sal i Pop per Xics, i la difusió d'una col·lecció de vídeos amb curiositats de la festa major. En l'àmbit esportiu, s'està acabant de valorar si es mantenen algunes competicions com el 3x3 de bàsquet i els partits de futbol.