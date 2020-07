'Food truck' a la Torre Lluvià i caminades, música en directe i tastos de vins

Vespres a la Lluvià és la nova proposta de dinamització de la Torre Lluvià dissenyada per la Fundació Turisme i Fires de Manresa amb la col·laboració d'Anella Verda i l'Ajuntament de Manresa, que tindrà lloc els dies 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de juliol, al vespre. Aquests 9 dies hi haurà instal·lada al pati una Food Truck, Rock'n'Raola, on es podrà gaudir tant de begudes (refrescos, cerveses artesanes i vins de la DO Pla de Bages), com de gastronomia local (especialistes en hamburgueses ecològiques del Bages, tapes km0 i opcions veganes), i estarà oberta a tothom qui passegi al voltant de la Torre Lluvià, des de les 19 h fins les 22 h.

A banda de la instal·lació de la Food Truck, la Fundació Turisme i Fires de Manresa ha definit una programació d'activitats durant aquests dies per tal de crear experiències atractives i completes. Cada dimecres (15, 22 i 29 de juliol) hi haurà la caminada guiada per l'Anella Verda que realitza Dinàmic Guies de Muntanya, on a través d'una ruta molt accessible de 5km, guies especialitzats expliquen amb detall l'entorn natural i paisatgístic. En acabar la visita, s'inclou una beguda a la Food Truck. Les visites tindran un cost de 7€ (inclosa la beguda) i per tal de garantir l'aforament (30 persones) és imprescindible la reserva prèvia.

Els dijous (16, 23 i 30), de 20 h a 21 h hi haurà música en directe amb la col·laboració d'Events and Go. El dia 16 hi haurà l'actuació de Bluebell Duet, el dia 23 actuarà el DJ Ivan Garcia i el dia 30 Quarts d'una. En aquest cas, les actuacions musicals seran gratuïtes però hi haurà control d'aforament.

Finalment, els divendres (17, 24 i 31) de 19.30 h a 20.30 h hi haurà tastos de vins de la DO Pla de Bages amb tapes de productes locals. El dia 17, el tast serà a càrrec del Celler Collbaix, amb l'enòleg Josep M. Claret, el dia 24 seran vins de Grau i Grau a càrrec de l'enòleg Jordi Grau, i el dia 31 tast de vins amb Urpina amb l'enòleg Joan Soler. Els tastos tindran un cost de 10€ (2 vins i 2 tapes) i com en el cas de les caminades estan limitats a 30 persones i cal reservar prèviament.

Tota la informació i les reserves es pot trobar a www.manresaturisme.cat

Aquesta acció, no prevista dins el Pla de Màrqueting Turístic, s'ha definit arran de la nova situació amb la crisis de la covid-19, amb la voluntat d'adaptar els productes turístics a les noves necessitats, al mercat local i donant prioritat als espais oberts i de natura, elements que tenen un gran protagonisme a la campanya Manresa torna a bategar.