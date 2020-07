La Fundació Althaia ja és hospital universitari de la UVic-UCC de manera oficial

La Fundació Althaia ja és oficialment hospital universitari de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). La Generalitat de Catalunya va oficialitzar la setmana passada el reconeixement, que reforça l'aliança estratègica entre Althaia i la UVic-UCC a favor de la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la innovació en l'àmbit de la salut. Es tracta d'un pur tràmit, atès que aquest curs ja hi ha funcionat la unitat docent.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar, dimecres 1 de juliol, una resolució aprovada per la consellera d'Empresa i Coneixement, M. Àngels Chacón, que declara que "Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Fundació Privada, compleix els requisits per adquirir la condició d'hospital universitari de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya".

El reconeixement com a hospital universitari acredita que tots els dispositius assistencials d'Althaia reuneixen els requisits per impartir docència en els graus de Ciències de la Salut de la UVic-UCC, que són Medicina, Infermeria, Psicologia, Treball social, Fisioteràpia, Teràpia ocupacional i Nutrició humana i dietètica.

El reconeixement oficial arriba després que s'hagi posat en marxa la Unitat Docent Territorial de Manresa de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, que aquest curs ja ha format els primers alumnes i que és un projecte estratègic per a Althaia i les institucions sanitàries del territori participants que permet consolidar una oferta universitària de primer nivell en l'àmbit de la medicina. Aquest mes de setembre les instal·lacions de la Unitat Docent, ubicades a l'Hospital Sant Joan de Déu, acolliran alumnes de 3r i 4t curs del grau de Medicina de la UVic-UCC.



Una llarga trajectòria vinculada a la universitat

L'aposta de la Fundació Althaia per a la docència ve de lluny, ja que és un element imprescindible per a una activitat assistencial d'excel·lència i per assegurar la màxima competència dels futurs professionals del nostre sistema de salut. Aquesta vocació docent, definida en el pla estratègic 'Talaia', s'ha fet palesa des de fa anys amb la formació d'estudiants de pregrau, grau i postgrau.

Molt vinculada primer a la que avui és la UManresa-FUB, amb els graus d'Infermeria i Fisioteràpia, va fer un important pas endavant l'any 2008 gràcies a l'acord establert amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) pel qual els estudiants de medicina van començar a fer les pràctiques clíniques a la institució alhora que professionals de la institució van començar a implicar-se en la docència i la formació clínica dels futurs metges.

Amb els anys, aquella llavor ha arrelat i s'ha diversificat amb nous projectes estratègics com l'iniciat amb la UVic-UCC. En aquest cas, el camí fins a obtenir el rang oficial d'hospital universitari de la UVic-UCC es va iniciar el 2 de juliol del 2018 amb la signatura d'un conveni entre les dues parts. La sol·licitud de reconeixement d'Althaia la va fer el seu Patronat el 27 de juny del 2018, el Consell de Govern de la UVic-UCC ho va fer el 4 de desembre del 2018 i el Patronat de la Fundació Balmes el 17 de desembre del mateix any. Finalment, el 12 de juliol de 2019, la UVic-UCC va presentar la sol·licitud a la Direcció General d'Universitats de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement que ara s'ha resolt.