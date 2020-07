L'oferta als escenaris, de Suu a Marcel Gros i l'Orquestra Montgrins

El pati de l'Anònima serà l'espai de les arts, dels grups de quilòmetre zero i dels concerts de petit format. Grups bagencs com la Companyia Fun Dan Mondays (Artés), David Uclé (Santpedor), la manresana Laia Boixadós i el grup Red Hot Chili Covers. Fun Dan Mondays, de Dan Arisa, farà un taller de percussió (on els participants també seran protagonistes de l'espectacle final). També hi actuaran Suu (format banda), The Sey Sisters i Judit Neddermann (format trio). I la Cobla-Orquestra Montgrins, que realitzarà dues sessions de concert.

El pati del Casino acollirà l'oferta per al públic familiar. Hi haurà contes amb Pep López, titelles amb Xip Xap, circ amb la Cia Los Barlou, màgia i faquir amb el Mag Fèlix, cinema familiar amb la pel·lícula Jumanji i el pallasso Marcel Gros. Hi haurà dues funcions de cada proposta.

A plaça Porxada hi actuaran les entitats locals, amb audició de sardanes del Foment de la Sardana de l'Agrupació Cultural del Bages (ACB), l'elenc infantil i cos de Dansa de l'Esbart Manresà de l'ACB, la 35a Oreneta d'Or amb l'actuació del Casal Cultural de Dansaires Manresans, balls en línia amb l'Associació de Country i Line Dance 7 de Ball.

En totes les actuacions es mantindran les distàncies de seguretat que marca la legislació.