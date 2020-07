Manresa té una taxa de positius per covid 27 punts per sobre de la de Barcelona

Manresa té una taxa de casos positius per covid que és gairebé 27 punts per sobre de la que hi ha al conjunt de la província de Barcelona. És el que Salut Pública en diu taxa estandarditzada de positius per cada 10.000 habitants. No fa el càlcul purament pel nombre d'habitants, sinó que hi fa ponderacions que tenen en compte factors com l'edat i el gènere dels habitants. A Manresa, aquesta taxa és de 129,59, i a la província de Barcelona, de 102,63. A Lleida és de 106,34; a Tarragona, de 33,10; i a Girona, de 82,59.

Tampoc no en surten ben parades la resta de capitals de les comarques centrals. Igualada, amb 170,89; Berga, amb 142,95; i Moià, amb 163,55, superen Manresa i també la mitjana de la província de Barcelona amb escreix. Solsona és qui registra una taxa més baixa, amb 26,95 positius per cada 10.000 habitants.

El 9% de la població afectada

A la capital del Bages hi ha hagut 1.046 casos positius per covid des de l'inici de l'emergència i 6.001 de sospitosos, segons les darreres dades de Salut Pública de Catalunya que es van actualitzant constantment. Aquests últims, els casos sospitosos han estat diagnosticats per professionals sanitaris en funció de la simptomatologia del malalt, però no s'ha fet la prova per confirmar-ho o bé estan pendents del resultat. Si se sumen les dues xifres dona que 7.047 persones estan afectades d'una manera o una altra per la infecció, el que suposa el 9 % de la població de Manresa.

Àrees Bàsiques de Salut

Per Àrees Bàsiques de Salut (ABS), a la que depèn del CAP Sagrada Família hi havia, fins ahir, 384 casos positius i 1.999 de sospitosos. L'anomenada taxa crua de positius per cada 10.000 habitants és de 168,08. És la que té en compte el nombre de població sense cap distinció. Salut comptabilitza l'esmentada taxa que anomena estandarditzada, en la qual té en compte factors com l'edat i el gènere. És la que Salut utilitza com a referència. En aquest cas se situa en 161,41. L'Àrea Bàsica de Salut de la Sagrada Família, oficialment ABS-Manresa 4, presta atenció sanitària a 22.846 habitants. Inclou barris densament poblats com la Balconada, la Font dels Capellans, les Escodines i la mateixa Sagrada Família, a més a més del sector de Cal Gravat.

L'ABS-1, que se centralitza al CAP del Barri Antic del carrer del Remei de Dalt, tocant a l'Hospital de Sant Andreu, és el segon amb més incidència. Segons les últimes dades, ahir hi havia 270 casos positius confirmats i 1.628 de sospitosos. La taxa crua de positius per cada 10.000 habitants és de 121,45, i la taxa estandarditzada, de 119,30. És una ABS que també atén molta població, 22.232 persones, i inclou el Barri Antic, Vic-Remei i una part del Passeig de Pere III, i també la població de Sant Salvador de Guardiola.

Al CAP Bages hi ha l'ABS-2 de Manresa. És la que aplega més població de Manresa, 23.404 persones, però en canvi la taxa crua de positius per cada 10.000 habitants és de 115,79, que són 6 punts per sota de l'ABS-1 i 52 punts menys que no pas l'ABS-4. L'estandaritzada se situaria en 112,85. Segons les mateixes dades, ahir hi havia 271 positius i 1.579 sospitosos. Aplega barris com la Mion, Poble Nou, Plaça Catalunya –que és el barri més densament poblat de Manresa–, part del Passeig i Rodalies i un sector de la zona universitària de Manresa.

Amb molta menys població per atendre hi ha l'ABS-3, al CAP de les Bases, que assumeix l'atenció sanitària de primària de 14.728 usuaris dels sectors de la Carretera de Santpedor, la Parada i el barri de Cots, Guix i Pujada Roja. En aquest cas, la taxa crua és de 105,92 i l'estandaritzada, de 107,19. Les diferències s'amplien encara més respecte de la taxa de l'ABS-4 i l'ABS-1. En aquesta àrea bàsica hi ha comptabilitzats 156 positius i 1.052 sospitosos.

Les dades de casos són els que s'han acumulat des de l'inici de l'emergència sanitària. Als positius se'ls han fet prova diagnòstica, mentre que els sospitosos acumulats són de gent que en algun moment ha presentat símptomes de la covid i un professional els ha classificat com a possible cas, però no se'ls ha fet la prova o bé esperaven el resultat.

Les dades de Catalunya

El departament de Salut va informar ahir que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 74.367 casos positius acumulats de coronavirus. A la regió sanitària de la Catalunya Central hi havia, dimarts, 6.714 casos positius acumulats. Són 114 més que no pas fa una setmana.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.169 persones han estat ingressades de gravetat. En aquests moments són 40 les que estan diagnosticades com a casos greus. D'altra banda, des de l'inici de la pandèmia s'han donat, a Catalunya, 40.038 altes hospitalàries de persones que han superat la malaltia.

Les funeràries declaren diàriament els casos de defuncions a causa de la covid o com a sospitosos d'haver-la tingut. Són un total de 12.606 persones. D'aquestes, 6.895 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.111 en una residència i 799 al seu domicili. Els restants són casos que no s'han pogut classificar per falta d'informació.