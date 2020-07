El Montepio celebra Sant Cristòfol donant suport als afectats per la covid-19

Amb una sala d'actes menys plena del que és habitual per respectar les mesures de seguretat, el Montepio ha celebrat aquesta tarda l'entrega de guardons, un dels actes centrals de la festivitat de Sant Cristòfol que enguany s'ha fet en versió més reduïda a causa de la covid-19.

L'acte s'ha iniciat amb un parlament del president de l'entitat, Llorenç Juanola, que ha explicat que "un any més, des del Montepio volem donar les gràcies a diferents persones i col·lectius entregant els nostres guardons al soci més antic, al soci més jove i agraint l'esforç titànic i el compromís ferm dels professionals que han estat lluitant contra el coronavirus des de primera línia". El president ha afegit que "ens agrada pensar que som una entitat de confiança. La nostra llarga trajectòria i el nostre compromís amb les persones i amb el territori ens avalen. Som una entitat sense ànim de lucre que ens dediquem a defensar les persones en tots els àmbits".

Seguidament ha començat l'entrega de guardons, que ha comptat amb la participació de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. El Premi Fidelitat al mutualista més antic ha estat per a Ricard Simó Sallés, de Navàs. El Premi Confiança al mutualista més jove ha recaigut en Gerard Núñez Ferrer, de Manresa. I el Premi Montepio a una trajectòria destacada ha volgut ser un reconeixement als professionals que atenen el pacient crític de covid-19, és a dir, aquell malalt ingressat a l'UCI. Han recollit el guardó en nom de tot el col·lectiu, professionals d'infermeria i mèdics de Medicina Intensiva, Anestèsia i Pneumologia de la Fundació Althaia, que són els serveis que van liderar l'atenció al malalt crític a la institució durant la pandèmia. El vicepresident del Montepio, Joan Cots, ha posat de manifest la tasca dels professionals de la sanitat durant l'emergència i els ha agraït la seva lluita, "que va permetre salvar tantes i tantes vides humanes".

A continuació, Antoni Daura ha presentat el primer Premi Montepio d'Àlbum Infantil Il·lustrat que es convoca, juntament amb Pagès Editors, per fomentar la literatura infantil i promoure la solidaritat, el civisme, la igualtat de sexes i generacions, el respecte cultural i la sostenibilitat ambiental.

La clausura ha anat a càrrec de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha destacat la tasca d'una entitat com el Montepio, "amb més de 90 anys d'història", a favor de la seguretat viària i de lluita conjuntament amb l'administració i altres entitats "dia rere dia per la millora de les nostres infraestructures tan viàries com ferroviàries". En la seva intervenció també ha felicitat els premiats, ha agraït la tasca dels professionals sanitaris i ha elogiat la iniciativa del Premi Montepio d'Àlbum Infantil il·lustrat.



Recaptació a favor de Creu Roja Manresa

Malgrat que la pandèmia ha obligat a anul·lar o posposar alguns dels actes tradicionals de la festa de Sant Cristòfol, s'ha mantingut la popular benedicció de vehicles que està tenint lloc des de les 7 de la tarda, amb algunes mesures de seguretat excepcionals, com l'eliminació de l'exposició de cotxes d'ADF i Bombers. La col·lecta d'enguany es destinarà a Creu Roja Manresa, per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi provocada per la covid-19.

Per altra banda, s'ha anul·lat el tradicional ofici religiós que es feia a l'Església de Sant Andreu, la recepció i el piscolabis del migdia i s'ha ajornat el lliurament de diplomes als socis amb més de 50 anys de fidelitat a l'entitat.