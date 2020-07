No s'editarà programa d'actes en paper per si cal fer-hi canvis

Enguany no hi haurà programa imprès de la festa major, el que trobem a la bústia de casa, que encara no està tancat del tot. Serà virtual. Aquesta decisió, va remarcar Joan Orriols, «ens permetrà que si a darrera hora s'ha de fer un canvi es pugui fer d'una manera més raonable». Sí que hi haurà banderoles als carrers i mupis amb la imatge de la festa, que signarà la il·lustradora Maria Picassó Piquer.

Pel que fa a les entrades per assistir als actes, que, no cal dir-ho, tindran tots una capacitat limitada, la regidora Anna Crespo va comentar que «caldrà baixar-se prèviament una invitació sense cost que identifica qui ets i a on estàs situat en aquell espectacle». Tota l'organització, va apuntar, s'ha fet d'acord amb Protecció Civil. «Hi ha molta feina tècnica al darrere».