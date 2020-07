Una decisió que va aplaudir un saló de sessions que era ple de públic

El 27 de setembre del 2018 el ple va aprovar declarar persona no grata el rei Felip VI amb els vots a favor de CDC, ERC, CUP i Democràcia Municipal –que aleshores formava part del consistori manresà– i amb el saló de sessions ple de públic i aplaudint la decisió (a la foto, Eudald Camprubí, en nom de l'ANC, defensant la moció, que condemnava les paraules de Felip VI del dimarts 3 d'octubre del 2017 en què no va mostrar la seva solidaritat amb les persones i les institucions que van patir la repressió estatal després de la jornada de vaga general i mobilització popular. El PSC (i Cs) hi va votar en contra.