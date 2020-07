Les Festes de Sant Ignasi programen una trentena d'actes repartits en 15 dies

Malgrat les restriccions imposades per la covid, Manresa no deixarà passar de llarg la celebració de les Festes de Sant Ignasi. Ho farà del 15 al 31 de juliol amb una trentena d'actes ja consolidats combinats amb altres de nous, com el que obrirà la programació dimecres vinent, a les 7 de la tarda al claustre del Museu de Manresa, que servirà per presentar en públic la Comissió de Valors Manresa 2022, un grup que els darrers anys ha treballat per confeccionar i enriquir el sistema de valors que sustenta els eixos i les accions que engloba el projecte Manresa 2022.

La programació la van presentar ahir al migdia els regidors Joan Calmet, Claudina Relat i Jamaa Mbarki El Bachir; Josep Tobeña, president de l'Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants; Lluís Pagès, director de la Fundació Cova de Sant Ignasi; Albert Tulleuda, gerent de Fundació Turisme i Fires de Manresa i director executiu de Manresa 2022; i l'acuditaire de Regió7 Galdric Sala, autor del cartell d'enguany.

Entre les propostes de les Festes de Sant Ignasi que amb els anys s'han fet tradicionals hi ha el cicle de música Sons del Camí, les presentacions de treballs i llibres, la caminada a Montserrat, els actes litúrgics i les accions dels comerciants que ambientaran els carrers del Centre Històric, com la Fira Mercat, la música en directe, la botifarrada i les xocolatades, els espectacles infantils i les visites guiades que permetran conèixer racons i elements singulars del carrer Sobrerroca i voltants a càrrec de l'historiador i col·laborador de Regió7 Francesc Comas.



Sant Ignasi a l'Oller del Mas

Entre les novetats, juntament amb la presentació de la Comissió de Valors Manresa 2022, hi ha la visita a l'Oller del Mas, del segle X, i a la seva capella dedicada a sant Ignasi, del 1620; la visita guiada «Manresa universal: la ciutat d'Ignasi», que inclou la Cova, el carrer del Balç, el Pou de la gallina i la capella de Sant Ignasi Malalt; la presentació del treball Els manresans que van acollir sant Ignasi a través dels protocols notarials (1485-1585), a càrrec de Josep Galobart Soler, premi Pare Ignasi Puig 2018, i la presentació del llibre Paraules alades. Vinyes i cigonyes, una aproximació al silenci del Camí Ignasià (Ed. L'Albí).