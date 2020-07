El PSC recorda que a Manresa el rei, que és qui pot convidar el Papa, és persona no grata

Tant el govern manresà, per boca del seu regidor de Turisme, Joan Calmet, com el superior de la Cova, Lluís Magriñà, consideren més que factible que el Sant Pare visiti Manresa el 2022, com van manifestar a Regió7 (vegeu l'edició de dimecres). El grup municipal del PSC a Manresa, però, hi veu un petit inconvenient. Ha recordat a Calmet que «l'arribada del Papa es pot complicar si tenim en compte que el 27 de setembre del 2018 l'Ajuntament de Manresa va acordar amb els vots de la majoria independentista del seu ple municipal [CDC, ERC i la CUP] declarar persona no grata precisament aquell a qui ara li hem de demanar que convidi oficialment el papa Francesc». Ni més ni menys que el rei Felip VI.

Els socialistes consideren que «el govern municipal segueix pecant d'un optimisme excessiu quan assegura mostrar-se 'convençut' que la celebració del 500 aniversari de l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa el 2022 tindrà la visita del màxim mandatari de l'Església catòlica, el papa Francesc».



Estratègia «desorientada»

En concret, el portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament, Felip González, apunta que continua veient una mica «desorientada» l'estratègia per aconseguir aquesta visita, i recorda al tinent d'alcalde, Joan Calmet, que el cap d'estat que ha de convidar el Papa a visitar Manresa –segons el protocol de la diplomàcia internacional– no és el president del Govern, Pedro Sánchez, sinó el cap d'estat del regne d'Espanya, el rei Felip VI», remarca.

En la valoració de la visita que va fer el consistori al Vaticà per presentar al Papa el projecte Manresa 2022 i convidar-lo a ser present a la capital del Bages en la seva celebració, tant Calmet com Magriñà van atribuir a Sánchez la responsabilitat de fer arribar al pontifici aquesta invitació. El Superior de la Cova també va asse-nyalar en el seu defecte el rei.

Segons González, «no sembla gaire fàcil aconseguir que Felip VI iniciï el protocol diplomàtic d'invitació formal del Papa a una ciutat on ell mateix ha estat considerat persona no ben rebuda». Fa notar que «el grup municipal del PSC hem estat des del primer dia defensors del projecte Manresa 2022 i fins i tot hem estat d'acord que es convidi Bergoglio (cosa que no té el consens total de la Corporació), però és evident que l'Ajuntament segueix errant l'estratègia», afirma.



Un llibre de Junqueras

Demana al govern local que «reflexioni respecte si en el marc de les actuals relacions polítiques entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat és la millor idea utilitzar la Generalitat de primer mitjancer per promoure la invitació que ha de fer el rei, com va apuntar Calmet, oi més si tenim en compte els antecedents de l'acord del ple del 2018, o el fet que una part de la visita fos utilitzada sense previ avís per l'actual alcalde, Marc Aloy, per regalar-li un llibre del seu líder d'ERC Oriol Junqueras per posar de manifest davant del Papa l'existència d'un conflicte polític entre els governs català i espanyol».

Mitja hora amb el Papa

La visita de la delegació manresana va tenir lloc el 6 de juny passat i va durar mitja hora en la qual van explicar al Sant Pare el projecte Manresa 2022 per commemorar els 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a la capital del Bages, on va viure onze mesos i va culminar la transformació que el va portar a fundar la Companyia de Jesús, de la qual forma part Bergoglio. A banda de l'aleshores alcalde, Valentí Junyent, hi van ser presents l'actual alcalde i llavors regidor de Presidència, Marc Aloy; el regidor de Turisme, Joan Calmet; el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda, i el superior de la Cova de Manresa, el jesuïta Lluís Magriñà.