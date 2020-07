Les entitats veïnals proposen millorar la seguretat amb càmeres als carrers

La preocupació pels robatoris al carrer ha portat els representats veïnals de Manresa a suggerir a l'Ajuntament que instal·li càmeres de videovigilància a l'espai pública i doti la Policia Local d'un millor equipament. Una petició que arriba després que el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet, i el comandament de la policia hagin afirmat davant els representats veïnals que ja estan fent tot el que poden per combatre la delinqüència als carrers, tenint en compte el nombre d'agents del cos policial i els recursos de què disposen.

«Tot i que l'Ajuntament ha dit que han contractat nous agents, no arriben a la ràtio que hi hauria d'haver. Ens van dient que fan falta més agents. Com que hem fet diverses reunions des de l'estiu passat i veiem que no se soluciona, i no hi ha una resposta més clara davant la inseguretat ciutadana, hem suggerit de vegades que s'estudiïn altres mesures per pal·liar la falta de personal al cos de la Policia Local, com la instal·lació de càmeres de videovigilància, tot i que sabem que pot ser un tema controvertit, o dotar de més equipament als agents», explica a Regió7 el president de la Federació Barris, Toni Erro.

La seguretat ciutadana és una qüestió que preocupa molt els veïns, sobretot des que fa més d'un any s'hagi percebut un increment de la inseguretat ciutadana davant els episodis d'okupacions conflictives, estrebades a vianants, robatoris a comerços, a domicilis, a persones grans i a l'interior de vehicles. Prova d'aquesta preocupació és que en una reunió mantinguda la setmana passada en què participaven el regidor de Seguretat i el cap de la Policia Local, Jordi Mora, hi van assistir 13 representats veïnals. Una xifra, que, segons Erro, és molt inusual quan es convoquen reunions i assemblees.

«Ens agradaria veure més policia de proximitat patrullant pels carrers, però si no hi ha capacitat per contractar més agents s'han d'estudiar altres mètodes dissuasius, com la instal·lació de càmeres», segons Erro, que ho considera un bon mètode perquè ja se n'han instal·lat, amb un resultat satisfactori, en altres municipis del Bages i la Catalunya Central, com Sant Fruitós, els Hostalets de Pierola, Navarcles i Puigcerdà. A l'octubre de l'any passat, el grup municipal de Ciutadans anava a presentar una moció sobre les càmeres de videovigilància per combatre la inseguretat ciutadana, però finalment la va retirar per treballar aquesta qüestió amb l'equip de govern.

La comissaria de la Policia Local ja té, arran de les darreres obres de remodelació, una sala preparada per rebre imatges en directe de càmeres de videovigilància en el cas que l'Ajuntament decideixi instal·lar-ne. L'any passat, el cos policial va incorporar deu agents nous i va passar a tenir-ne 98, però Mora ja va dir llavors que en farien falta més.



Pistoles elèctriques?

L'equipament de la Policia Local és un altre tema que la Federació de Barris ha posat sobre la taula per combatre la delinqüència al carrer. «El debat sobre si els agents han de disposar de pistoles elèctriques també s'ha d'obrir», indica el president de la federació. Sobre aquest punt, el mateix cap de la Policia Local s'ha mostrat favorable a dotar el cos d'aquestes pistoles quan aquest diari li ha demanat l'opinió altres vegades, i ha arribat ha afirmat tard o d'hora n'acabaran tenint.