Els hospitals de Manresa i Igualada rebran pacients de la Segarra

La Generalitat va concretar ahir que els pacients de les terres de Lleida que derivarà als hospitals de Manresa i Igualada, seran de la Segarra. Dimecres passat, el Govern ja va anunciar que es plantejava traslladar pacients de Lleida cap a altres regions sense haver-ne concretat més detalls.

Salut va concretar ahir el pla per derivar pacients de diferents comarques de les regions sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran a centres d'altres territoris. En concret, pacients del Pirineu es derivaran al Parc Taulí de Sabadell, de la Segarra a centres de Manresa i Igualada, i d'altres comarques de Ponent a Reus. A més, ja ha obert una tercera planta d'hospitalització a l'Arnau i se n'ha reservat una altra a l'Hospital Santa Maria. De moment, l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ja ha començat a derivar pacients no-covid a centres d'altres regions sanitàries. En concert, el centre lleidatà va derivar divendres vuit pacients greus amb altres patologies a l'Hospital Vall d'Hebron. Entre aquests, hi ha dues embarassades amb símptomes de covid-19. L'Arnau de Vilanova no ha rebut més personal per destinar a la tercera planta que ha obert el centre, tot i la crida que s'havia fet durant la setmana per reforçar el centre sanitari.

En l'actaulització de dades d'ahir, el Segrià va sumar setze nous positius per covid-19 respecte del balanç anterior i acumula 2.990 casos des de l'inici de la pandèmia. És una dada molt més baixa que els 280 nous contagis declarats divendres, però les dades facilitades per Salut ahir no incloïen cap nou cas corresponent a divendres. Fonts de Salut remarquen que amb tota probabilitat això es deu al fet que no s'han fet arribar dades encara de les proves fetes divendres, o que se n'espera dels resultats. Per la seva banda, ahir, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, no va descartar un confinament domiciliari al Segrià amb motiu dels rebrots per covid-19 si fos necessari.



Cent contagiats a l'Hospitalet

Un brot de coronavirus que afecta l'Hospitalet de Llobregat ha passat de 30 a més de casos confirmats en una setmana, alguns dels quals en una residència d'ancians, segons va informar ahir l'alcaldessa de la població, Núria Marín, que va dir estar «preocupada» per aquest augment de contagis.

L'alcaldessa va afirmar que havia tingut coneixement del brot divendres a la tarda, que va confirmar després de posar-se en contacte amb la conselleria de Salut.