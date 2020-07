L'incivisme i la mala il·luminació d'alguns emplaçaments, punts que la federació creu que han de millorar

La Federació de Barris també posa el focus en l'incivisme i la mala il·luminació en diferents punts de la ciutat com a temes a resoldre. Són reivindicacions històriques de les associacions de veïns de Manresa i creuen que són aspectes que també ajuden a incrementar la inseguretat ciutadana. «Si hi ha un carrer il·luminat amb fanals de llums grocs o car-rers descuidats, alguns veïns s'ho pensaran dues vegades a l'hora de passar-hi si és de nit», opina el president de la Federació de Barris de Manresa, Toni Erro.

Per aquest motiu creu que són altres problemàtiques que l'equip de govern hauria de prioritzar. La trobada de la setmana passada va ser la segona entre l'Ajuntament i els representants veïnals per parlar exclusivament sobre seguretat des del desembre de l'any passat, però en el darrer any els presidents de les associacions també han tingut ocasió de parlar d'aquest i altres temes amb representants de l'Ajuntament en el marc d'altres reunions que s'han anat celebrant.

Fa poc més d'un any que algunes associacions veïnals alerten que hi ha un increment de la inseguretat ciutadana a Manresa per robatoris que tenen lloc al car-rer, alguns del quals amb violència. Una circumstància que es va posar de manifests, de nou, en la darrer reunió sobre seguretat i en què, una altra vegada, el focus va recaure en joves sense una llar fixa que ja cometien aquests delictes als carrers de Barcelona i que, a causa de la pressió policial a la capital catalana, s'han traslladat a altres ciutats del país.