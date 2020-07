Manel canta davant un públic entregat

Els Manel van demostrar un cop més per què són una de les principals bandes del país. Les seves cançons van ser constantment corejades pels fans que no es van voler perdre l'actuació, ahir a la nit en el Festival Vibra. Van repassar els seu llarg repertori d'èxits i el cantant, Guillem Gisbert, va recordar els grups i les sales que ho estan passant malament econòmicament per culpa de la crisi actual.