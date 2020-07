La basílica de la Seu de Manresa presenta l'Espai Oliba, un nou punt de visita

La basílica Santa Maria de la Seu de Manresa celebra el Mil·lenari de la seva redotació i, entre els actes que configuren el seu programa, en destaca un que tindrà permanència: l'obertura de l'Espai Oliba.

Aquest espai és el que fins ara s'ha denominat sota claustre romànic de la basílica i que es pot observar des del claustre modern a través d'una enorme finestrada. El dia 15 de juliol (dia exacte de la visita a Manresa del Bisbe Oliba i la Comtessa Ermessenda l'any 1020) s'inaugurarà oficialment, i a partir de l'endemà les portes d'aquest espai quedaran permanentment obertes perquè tots els visitants hi puguin accedir.

Des de la basílica, i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, s'ha habilitat la visita i s'ha reanomenat el recinte com a Espai Oliba en homenatge al Bisbe i a la seva gran aportació a la història i a la cultura del país. En primera instància, es va encarregar al Doctor en Història de l'Art i conservador del Museu Episcopal de Vic Marc Sureda un estudi del sota claustre i l'elaboració dels textos dels plafons que s'hi han instal·lat. Seguint el criteri de Sureda, els continguts dels plafons- dissenyats per l'estudi manresà Kocori- expliquen tres conceptes bàsics per entendre els orígens de la Seu i de la ciutat: el passat romànic del temple, la necròpoli i els canonges. Per tal d'habilitar l'espai, s'hi han instal·lat càmeres de vídeo vigilància, s'han delimitat els accessos, s'ha millorat la il·luminació, s'han reordenat les peces exposades i s'ha netejat en profunditat.

A la presentació de l'Espai Oliba a premsa que s'ha fet el dilluns 13 de juliol, Marc Sureda ha subratllat la importància de que un equipament com la Seu de Manresa vulgui posar en valor i a l'abast de totes les persones el seu patrimoni i història "és un guany objectiu que el sota claustre de la Seu de Manresa estigui ordenat i obert". En aquesta línia, Mn Joan Hakolimana, rector de la basílica, ha explicat que la voluntat de la Seu és "obrir les portes del seu passat i no obviar-ne els detalls que la fan entenedora perquè es tracta del conjunt monumental més antic de la ciutat". Finalment, la regidora de Cultura Anna Crespo ha volgut posar èmfasi en la col·laboració estreta que existeix entre l'Ajuntament i la basílica i el desig de seguir treballant conjuntament i de celebrar aquests mil anys junts.

Dimecres 15 de juliol a les 19.30h Marc Sureda oferirà la conferència "Mil anys d'una represa: Oliba i Manresa" on explicarà els orígens romànics del temple i tots els detalls de la dotalia i de la construcció de la Seu. Aquesta ponència estarà oberta a tothom i es durà a terme des de l'altar major de la basílica per tal de garantir la comoditat i seguretat de tots els assistents. Acte seguit, es procedirà a inaugurar l'Espai Oliba amb una llista tancada d'assistents per tal de garantir la seguretat sanitària. En altres circumstàncies, aquesta inauguració hauria sigut oberta a tothom, però el context actual prima.

A partir del dijous 16 de juliol, l'Espai Oliba estarà sempre obert en horari de visita.

El programa d'actes del Mil·lenari

16, 17, 22, 23 i 24 de juliol a les 19.30h: Vesprades Mil·lenàries, visites guiades per descobrir els orígens romànics de la Seu a l'Espai Oliba i gaudir d'unes vistes privilegiades de la ciutat des de la primera coberta durant el crepuscle vespertí. Ja hi ha alguna de les sessions plena, per tant recomanem reservar amb antel·lació a: gestio@seudemanresa.cat o trucant al 93.872.15.12.

Vesprades Mil·lenàries, visites guiades per descobrir els orígens romànics de la Seu a l'Espai Oliba i gaudir d'unes vistes privilegiades de la ciutat des de la primera coberta durant el crepuscle vespertí. Ja hi ha alguna de les sessions plena, per tant recomanem reservar amb antel·lació a: gestio@seudemanresa.cat o trucant al 93.872.15.12. 3, 4 i 5 de setembre: 4t Festival de Microteatre Cop d'Ull amb 4 obres de teatre que permetran descobrir diversos racons del temple. Tots els guions estaran escrits expressament per aquesta edició del festival i versaran entorn a la redotació. Els artistes que hi participaran són 100% del Bages. Les entrades es posaran a la venda properament a través del web del Kursaal.

4t Festival de Microteatre Cop d'Ull amb 4 obres de teatre que permetran descobrir diversos racons del temple. Tots els guions estaran escrits expressament per aquesta edició del festival i versaran entorn a la redotació. Els artistes que hi participaran són 100% del Bages. Les entrades es posaran a la venda properament a través del web del Kursaal. 9, 23 i 30 d'octubre: cicle de coneixement romànic. 9 d'octubre: "Manresa i el seu comtat. De l'arribada del poder carolingi a la dotalia de l'any 1020", a càrrec de l'historiador Xavier Costa. 23 d'octubre: "La Manresa romànica", a càrrec de la doctora Anna Orriols. 30 d'octubre: "La canònica de Manresa a l'Edat Mitjana", a càrrec de l'historiador Josep Maria Masnou.

La redotació

La redotació de la Seu data del 15 de juliol del 1020, quan el bisbe Oliba, juntament amb la Comtessa Ermessenda i el seu fill Berenguer Ramon, van visitar Manresa amb l'objectiu d'impulsar la reconstrucció de la ciutat, redefinir un altre cop els seus límits i reorganitzar-la al voltant de l'església de Santa Maria. Aquesta visita se succeïa després que a finals del segle X la situació fronterera de Manresa propiciés que el cabdill sarraí al-Mansur saquegés, incendiés i destruís la ciutat.

En aquesta destrossa es van perdre els documents de Santa Maria fets pel bisbe Jordi amb anterioritat (el 947) i és per això que l'any 1020 es va fixar de nou l'extensió i rodalia del terme de la ciutat i de totes les parròquies manresanes. La construcció de la Seu romànica s'iniciaria més tard, a finals del segle XI. D'aquesta època en queden diverses restes, com ara el timpà romànic (aixoplugat al claustre), els vestigis dels fonaments (davant del punt d'acolliment), una finestra de mig punt romànica i l'Espai Oliba.