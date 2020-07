La Seu inicia el mil·lenari de la seva redotació amb una missa solemne

Una eucaristia solemne presidida pel bisbe de Vic, Romà Casanova, i que va tenir l'acompa-nyament musical del cor de música de la capella de la Seu, va marcar l'inici de celebració del mil·lenari de la redotació de la basílica manresana.

Va ser el mateix bisbe de Vic qui en el sermó de la missa va explicar què significava aquesta redotació de la qual ara se celebren els mil anys d'història. Aquesta redotació del temple va consistir en la fixació de nou dels límits del terme de la ciutat de Manresa i de la parròquia de l'església de Santa Maria (la Seu), ja que a final del segle X la ciutat era en una zona de frontera que va ser saquejada i destruïda pels sarraïns. Va ser el dia 15 de juliol de l'any 1020 quan la comtessa Ermessenda, el seu fill Berenguer Ramon I i el bisbe de Vic, Oliba, van visitar la ciutat i van establir una nova fixació de l'extensió i rodalia del terme de Manresa.

Aquesta redotació també va servir per establir els drets i els deures dels veïns que vivien al territori de la parròquia de la Seu, per exemple la seva contribució al manteniment del temple i el dret a rebre els serveis evangèlics i religiosos, i d'altra banda, també els drets i deures dels responsables del temple, és a dir, els sacerdots.

A l'hora de les pregàries, algunes a càrrec de fidels de les parròquies que han anat succeint les que fa mil anys eren limítrofes o filials de la Seu, com Santa Maria de Vilamajor, Sant Fruitós, Sant Iscle i Sant Joan, entre d'altres, que van fer les seves ofrenes i van participar en les pregàries, en les quals es van recordar els creients que durant segles hi ha hagut a la parròquia i també a víctimes de la pandèmia de la covid. A la missa també hi va assistir l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.

La celebració del mil·lenari de la redotació es completarà amb més actes que tindran lloc durant aquest més de juliol. En concret, dimecres 15, a dos quarts de vuit de vespre, se celebrarà l'acte més institucional que consistirà en la conferència «Mil anys d'una represa: Manresa i Oliba», a càrrec de Marc Sureda, i la inauguració de l'Espai Oliba.

Els dies 16, 17, 22, 23 i 24 de juliol, en el marc de les Vesprades Mil·lenàries, es faran visites guiades. I ja passat l'agost, els dies 3, 4 i 5 de setembre tindrà lloc la quarta edició Festival de Microteatre Cop d'Ull i els dies 9, 23 i 30 d'octubre es farà el cicle de coneixement romànic.