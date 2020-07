La 4a Festa del Tomàquet del Bages trasllada el sopar a Sallent i manté el mercat del tomàquet com a acte central

La quarta edició de la Festa del Tomàquet del Bages se celebrarà del 20 al 25 de juliol en un format semipresencial i adaptant tots els seus actes a les necessitats sanitàries imposades per la crisi de la Covid-19. L'esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, MengemBages, l'Escola Agrària de Manresa, Proper, Parc de la Sèquia, Alícia, l'Agrupació de Defensa Vegetal del Bages, Bages Impuls i el Mercat Puigmercadal.

Tots els detalls de la festa han estat explicats en roda de premsa aquest matí per Pol Huguet Estrada, regidor de Ciutat Verda, i per Ignasi Sala, membre de la comissió organitzadora. També hi ha estat present Núria Masgrau Fontanet, regidora d'Indústria, Comerç i Activitats; Alba Rojas, de MengemBages; i Agustí Perramon, de l'Associació de Paradistes del Mercat de Puigmercadal.

Com altres anys, la festa inclourà jornades, conferències, activitats gastronòmiques i visites a explotacions. El Mercat del Tomàquet, que es farà a la plaça Puigmercadal dissabte 25 de juliol, tornarà a ser un punt de trobada de productors i productores professionals de Manresa i de tota la comarca del Bages.

Com que la vocació de la festa és comarcal, enguany s'aposta més que mai per reforçar aquesta visió. Així, es donarà protagonisme a l'oli del Bages com a producte convidat i se celebrarà el Sopar del Tomàquet fora de Manresa, a Sallent, al restaurant Mas de la Sala, en un espai que també permet complir amb les mesures decretades per frenar la Covid.

En la presentació que s'ha fet aquest matí, el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, ha explicat que la pandèmia ha impedit que aquesta fos una edició amb grans novetats, però ha incidit en el fet que, després d'estudiar la situació, van creure que calia tirar la festa endavant "per reconèixer la feina dels productors i productores i per donar suport a la restauració; creiem més que mai en aquesta aliança".

En el sopar -que es farà dijous 23 de juliol a les 21 h- hi treballaran sis cuiners (restaurant Mas de la Sala, restaurant Alberg de Castelladral, restaurant Le Clandestin, restaurant Cal Magre, Hostal Soler i Kursaal Espai Gastronòmic) i s'hi podrà degustar diverses varietats de tomàquets, maridats precisament amb oli del Bages. En aquesta edició, part de la recaptació del sopar es destinarà a finalitats socials, per tal d'ajudar a aquelles persones afectades per la crisi sanitària. Durant el sopar, també es farà una recollida d'aliments que es destinarà a la xarxa Intergrupal de Suport Mutu de Manresa.

A banda, per totes aquelles persones que vulguin cuinar el seu propi sopar, s'ha organitzat un showcooking que es retransmetrà on-line dilluns 20 de juliol a les 19 h, en el qual els cuiners participants mostraran tots els secrets de les receptes que proposen.

Pel que fa al producte convidat, que serà l'oli del Bages, es pretén donar visibilitat i valor a les varietats que es cultiven al Bages, que principalment són la corbella, la vera i la verdal de Manresa, una tasca que de promoció que també s'està fent des de la Taula de l'Oli, que agrupa la majoria de productors de la comarca.

D'entre les tres varietats, destaca la corbella. Es cultiva sobretot cap a la zona de Súria, Sant Mateu i Cardona i, després d'uns anys oblidada, es dibuixa ara com un dels elements de futur del sector de l'oli al Bages.



Mercat del Tomàquet, punt de trobada

La Festa del Tomàquet està permetent que cada vegada més productors de Manresa i comarca apostin decididament per plantar més varietats de tomàquets. De fet, promoure i explicar els tipus de tomàquets que es cultiven a la zona i alhora buscar alternatives a la seva comercialització és un dels objectius de la festa. El dissabte 25 de juliol al matí tindrà lloc l'acte central: el mercat de productors, amb el tomàquet del Bages com a protagonista principal.

Es tracta d'una oportunitat única per poder conèixer de primera mà els pagesos que s'esforcen a recuperar les varietats autòctones del Bages: Montserrat o Rosa, Esquena verd de Manresa, Rosa ple del Bages, de Quatre cantos (o Quatre morros), de penjar, del Pare Benet, Cor de bou (o Mamella de monja), Verd de marge, Pebroter o Bombeta.

Des de les 9del matí fins a les 2 del migdia, una desena de productors muntaran la seva parada a la plaça del mercat de Puigmercadal. Oferiran la seva variada gamma de tomàquets i explicaran les característiques de cadascuna de les varietats.

A causa de la Covid-19, aquest any no es podran fer activitats paral·leles dins del mercat Puigmercadal. Tot i això, el Mercat del Tomàquet continuarà una gran oportunitat per conèixer els productors i saber quina és la seva història.

També ho serà la visita a pagesos de l'horta manresana, que es farà dimarts 21 de juliol. En aquesta edició, es faran dos grups reduïts, un de matí i l'altre de tarda, per visitar alguns dels agricultors que reguen amb aigua de la sèquia. Concretament es visitaran les explotacions de Xavier Torras i de Joan Borrós al Poal, i de l'horta de Can Calafell i les Arnaules a Viladordis. Com que les places són limitades, tothom qui ho vulgui podrà organitzar-se la seva pròpia visita, descarregant les rutes que hi haurà penjades a la web de l'Anella Verda, amb vídeos dels pagesos i descripcions dels elements patrimonials més importants.

Jornades tècniques paral·leles

Paral·lelament a la resta d'activitats, el 22 i 23 de juliol es duran a terme dues jornades tècniques. La primera, organitzada per l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, versarà entorn dels supermercats cooperatius, amb l'experiència existents a Mataró, Olot, Barcelona i Manresa. És la tercera edició de la jornada de producció i consum agroecològic que se celebrarà en el marc de la festa del tomàquet, que cada any reflexiona sobre un tema d'actualitat.

La segona, organitzada per l'escola agrària i titulada 'Itinerari tècnic del cultiu del tomàquet en ecològic', es dedica a públic amb coneixements previs sobre el cultiu del tomàquet i pretén fer un repàs de com fer una bona gestió del cultiu i de com afrontar les plagues i malalties que l'amenacen.

Altres activitats

La festa es prolonga al llarg de l'agost, amb la celebració del Mes del tomàquet, en què diversos restaurants de la comarca se sumen a la festa oferint tomàquets del Bages en els seus menús i cartes.

La Gran Tumakada clourà la festa el 27 d'agost extraient les llavors dels tomàquets que serviran per regenerar el banc de llavors d'Esporus. En aquest cas, l'activitat està organitzada per l'Era, Espai de recursos agroecològics.

Podeu consultar el programa complet a la pàgina web festadeltomaquet.cat.