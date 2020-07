Afectacions de mobilitat per obres d'Aigües de Manresa al camí dels Tovots

A partir d'avui Aigües de Manresa treballarà al camí dels Tovots, al tram situat entre el camí de les Cots i l'accés a les pistes Zona Manresa. El 23 de juliol es normalitzarà la circulació per tal de facilitar el pas dels vehicles d'autoescoles que realitzin exàmens.

De les 7 del matí a les 10 de la nit s'habilitarà un itinerari alternatiu per al trànsit de vehicles per ter-renys de les pistes Zona Manresa. El bus urbà accedirà i sortirà del camí dels Tovots des de la carretera de Vic. Realitzarà la parada Cots i s'anul·larà la parada Escola Oficial d'Idiomes. En horari nocturn es tallarà al trànsit el tram afectat, de manera que l'accés i sortida de camí dels Tovots (fins a pistes Zona Manresa i el restaurant l'Ermitanet) es farà des de la carretera de Viladordis. L'àrea de recollida de residus situada davant de l'accés de les pistes s'agruparà amb la que hi ha a prop de l'Escola Oficial d'Idiomes.