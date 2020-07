Els comuns exigeixen la reobertura de l'oficina d'atenció energètica

Manresa en Comú ha lamentat el tancament del Punt d'Assessorament d'Eficiència Energètica (PAE) (vegeu Regió7 de divendres) i exigeix la seva recuperació.

Per als Comuns, no s'hauria d'arribar a la signatura de la Taula de Seguiment del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa que tindrà lloc el dia 22 de juliol sense un punt que inclogui la recuperació de l'oficina. Per aquest motiu, convida els agents socials i partits polítics de l'oposició, membres de la taula, a fer-se seva la reclamació.

Manresa en Comú tampoc entén la manca de transparència pel fet de no haver anunciat el tancament i el canvi d'intencions del govern en temps i forma.

Per als comuns, tancar-la suposa «una manca de sensibilitat social i ambiental en tota regla». Afegeixen que en plena crisi per la covid hi ha moltes llars en situació de vulnerabilitat.

Consideren que l'oficina permetia una atenció integral i personalitzada amb persones expertes i un paper actiu. Ara, diuen, «correm el risc, amb la partició en dues regidories, que no s'assoleixi cap dels objectius per als quals estava pensada i que l'actuació a nivell municipal sigui reactiva i no proactiva».

Per tots aquests motius i molt especialment perquè les conseqüències de la covid «ja ens estan portant a unes majors quotes de necessitat d'aquest servei , demanen al govern municipal una rectificació i que aprofitin el marc de la Taula de Seguiment i reconstrucció per incorporar-la com a un instrument a recuperar i reforçar».

Afegeixen que tampoc es pot obviar i deixar de banda que l'oficina també tenia entre els seus objectius promocionar i impulsar accions per a l'eficiència energètica a les llars manresanes com a instrument per fer front a l'emergència climàtica.