La Seu endreça i obre la seva part més antiga, que afegeix nou atractiu a les visites al temple

Una de les visites més interessants que es poden fer a Roma és a la basílica de San Clemente (segle XII), que convida a viatjar en el temps accedint sota terra a l'antiga església del segle IV i a les estructures romanes del segle I. A Manresa (salvant les distàncies), a partir d'aquest dijous, les persones que visitin la Seu també podran viatjar al passat gràcies a l'obertura al públic d'un espai fins ara tancat on hi ha les restes més antigues del temple. S'hi accedeix per una porta situada en un lateral del claustre neogòtic. S'ha endreçat i s'ha batejat com Espai Oliba perquè s'ha recuperat coincidint amb la redotació de la Seu, de la qual fa mil anys aquest 2020.

L'adequació de l'Espai Oliba ha costat 12.000 euros. S'ha instal·lat un sistema de videovigilància (5.800 euros, quantitat que s'ha inclòs en el conveni per a la rehabilitació de la Seu del 2020); s'han fet els textos, el disseny i la impressió de tres plafons explicatius (1.600 euros aportats per l'Ajuntament); i s'ha netejat i endreçat l'espai, s'han fet les traduccions dels plafons i s'ha millorat la il·luminació (4.600 euros de la basílica).

Sens dubte, la il·luminació i la neteja són les dues millores que aporten més canvis a aquest espai, que ha passat de ser un calaix de sastre ple de runa a una parada que de ben segur agrairan els amants del patrimoni i la Seu.



La inauguració, demà

Ahir al matí, el rector de la Seu, mossèn Joan Hakolimana, i la regidora de Cultura, Anna Crespo, en van fer la presentació acompanyats per Marc Sureda, doctor en Història de l'Art i conservador del Museu Episcopal de Vic i autor dels textos dels plafons, que també serà el responsable de la conferència que oferirà demà, a 2/4 de 8 del vespre, des de l'altar major de la basílica per garantir la comoditat i seguretat dels assistents. Parlarà sobre Mil anys d'una represa: Oliba i Manresa, i explicarà amb un discurs erudit i entenedor alhora els orígens romànics del temple i tots els detalls de la dotalia i de la construcció de la Seu. Tot seguit, es procedirà a inaugurar l'Espai Oliba amb una llista tancada d'assistents per garantir la seguretat sanitària. A partir de l'endemà, estarà obert sempre en l'horari de visita al temple.

Sureda va destacar que amb aquest nou espai Manresa «s'afegeix a aquells monuments, que no són tots, que permeten visitar tota aquesta complexitat de testimonis de la seva història en un mateix circuit, i això és un valor i la distingeix de moltes altres». Mossèn Hakolimana va expressar el desig que, igual que ho fa ara, la basílica manresana pugui anar incorporant nous atractius a les visites. Per part seva, Crespo va recordar que «el principi de la Seu [fruit de la redotació] també és el principi de la ciutat» i que el calendari 2020 que va editar l'Ajuntament el protagonitza el temple justament per l'aniversari de la redotació, que s'explica en un dels plafons.

A l'Espai Oliba hi ha restes de la necròpoli -que s'ha il·luminat i on han col·locat un mirall que permet veure un parell de tombes des de fora, atès que queda tancada rere una porta de reixa- i s'hi poden veure les dues arcades de la banda inferior del claustre romànic del segle XI que va fer possible la dotalia a la Seu de fa mil anys, i que es va construir per tenir un espai per on passaven els canonges quan sortien de l'església i anaven a les seves dependències, de les quals no s'ha conservat res, «sense caure de lloros», va apuntar Sureda, que en parla en un dels plafons. Sobre aquests murs, el segle XII hi van aixecar la galeria que es pot veure al capdamunt de les escales d'accés. A banda, a l'Espai Oliba també hi ha els murs que aguanten el claustre gòtic, amb la capella dels Favets al mig.

Quant a les peces que hi havia exposades (capitells, inscripcions...), s'han deixat les més representatives i voluminoses i les que en el seu dia ja es van senyalitzar. Alhora, s'ha recuperat un espai que estava ple de runa de les obres, que és on hi ha una porta lateral de la façana principal (la de la Reforma) i una sala on hi havia uns plafons sobre el pla director del temple que s'ha buidat per poder-hi programar activitats.

Els actes per commemorar els mil anys de la redotació s'allargaran fins a l'octubre i es poden consultar a l'edició del 7 de juliol.