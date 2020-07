Manresa registra el mínim d'ingressats per covid-19 durant tota l'epidèmia, cinc

Vigilants sí però alarmats innecessàriament no. Així és com ha d'estar la població de Manresa i de tot el territori del qual és referència hospitalària.

Avui no hi ha cap ingressat per coronavirus a l'Hospital de Sant Andreu i Althaia en té 5, la xifra més baixa registrada en tota l'epidèmia i que es manté en la franja de mínims que ja fa dos mesos que dura.

Així que, en aquests moments, no només hi ha a Manresa una afectació hospitalària mínima de coronavirus sinó la més baixa que hi ha hagut fins ara.

Res a veure amb els prop de tres-cents cinquanta ingressats simultàniament que hi va arribar a haver ni amb recomptes que d'un dia per l'altre engruixien de forma dolorosíssima la xifra de víctimes mortals.

A Manresa només hi ha ingressats per covid-19 a l'hospital Sant Joan de Déu. Per trobar la xifra més propera als cinc ingressats per coronavirus a Manresa cal remuntar-se als 7 del dimarts de la setmana passada, als 8 de l'1 de juliol i els 9 de finals de juny.

Va ser a finals de maig quan els ingressats van baixar de la vintena i així s'han mantingut també tot el juny i el juliol.

En una situació de pandèmia i sense vacuna encara entraria dintre de la normalitat registres molt més elevats, però no és el cas.

Davant de l'alarmisme generat per rebrots cal tenir clar que a la ciutat de Manresa hi ha avui vuit positius confirmats més que cinc dies abans, el 9 de juliol, segons les dades del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Cal recordar, també, que la caiguda en picat de l'afectació hospitalària de la malaltia va fer que l'Hospital de Sant Andreu deixés de facilitar informació diària quan es va quedar sense cap pacient del qual informar i que aquest diari mantingui el seguiment a l'afectació registrada per Althaia per així continuar mantenint la guàrdia alta.

Avui, a Sant Joan de Déu, a banda dels cinc pacients ingressats en l'àrea covid s'havien donat 1.072 altes acumulades, quatre més que el dimarts anterior, i es manté la xifra de 170 defuncions, la mateixa des del 23 de maig.