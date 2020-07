Althaia adquireix material de protecció per a quatre mesos i més respiradors

Un estoc d'equips de protecció sanitària per a quatre mesos, respiradors nous d'alta gamma, més monitors per seguir les constants vitals dels pacients, una cinquantena de llits medicalitzats, a més a més d'una planificació dels espais on tractar pacients de la covid i una anàlisi dels recursos humans que farien falta. Són algunes de les actuacions que formen part del pla de contingència que ha elaborat la Fundació Althaia de Manresa per si hi ha un rebrot agut de la pandèmia.

S'hi treballa des de final d'abril. És un document que marca unes prioritats però que és flexible en funció de les necessitats que es presentin. «No tenim previsions, nosaltres. El que hem de fer és estar preparats sempre i per al que sigui, perquè sigui el que sigui hi haurem de donar resposta», ha assegurat a Regió7 el director assistencial d'Althaia, Ignasi Carrasco. «Cada dia analitzem les dades epidemiològiques, i cada dia anem ajustant el que sigui necessari», ha afirmat.

El comitè de crisi que en plena pressió es reunia diàriament a primera hora ho continua fent ara cada setmana, i és un grup més reduït qui pren les decisions del dia a dia. Entre aquestes, com s'anirien canviant o ampliant espais en funció d'un nou episodi greu. «Ho tenim identificat i preparat. Si torna a arribar estarem preparats», ha comentat la directora d'Infermeria, Assumpta Prat.

Pel que fa a espais, Urgències en guanyarà on s'atenien casos considerats banals. Ara es deriven directament a urgències de primària del CAP Bages. «S'havia fet d'una forma tèbia, però ara ja es fa de forma ferma». És triatge qui ho determina.

Durant la màxima pressió de la pandèmia es va ocupar el bloc quirúrgic i alguns espais es van reconvertir en habitacions de crítics. «No vam tenir cap més remei perquè és un lloc on hi ha respiradors», segons Prat.

Ara, amb nous aparells, això es vol evitar per no hipotecar tota la unitat. Hi haurà un quiròfan per a pacients amb covid que s'hagin d'operar d'urgència, i la resta de malalts greus s'ha programat atendre'ls en una unitat d'hospitalització «on les habitacions són àmplies», perquè hi hagi respiradors i els monitors de les constants vitals.

L'àrea de reanimació, on es té cura de qui ha estat sotmès a una intervenció quirúrgica i que es va utilitzar durant el pic de la pandèmia per atendre pacients crítics, s'intentarà preservar com a zona neta de covid.

Són exemples del que preveu el pla de contingència, que també inclou mantenir una planta amb 20 llits al Centre Hospitalari i la possibilitat, com ja es va fer en plena crisi sanitària, de poder disposar de la Clínica de Sant Josep.

Prat ha explicat que «un cop feta l'anàlisi de com vam actuar, una de les coses que ens satisfà és que vam ser capaços d'anar 24 o 48 hores una mica al davant. Érem capaços de buidar una unitat i l'endemà fer-hi 60 ingressos, i en buidàvem una altra per tornar a tenir llits. Les previsions eren nefastes, i ens va servir per anar endavant en temps molt curts».

Pel que fa a nivell de professionals, s'organitzaran estades a l'UCI per a personal sanitari que no hi està habituat. «Nosaltres teníem experts per atendre 12 malalts de l'UCI 24 hores al dia 365 dies a l'any. No per atendre'n 40 més 20 de semicrítics, com ens va passar», ha comentat Assumpta Prat, que ha remarcat la bona feina i predisposició dels professionals. Per això es preveuen els cursos de formació.