La cap d'Infermeria d'Althaia és al comitè d'experts per transformar el sistema públic de salut

Assumpta Prat, directora d'Infermeria de la Fundació Althaia, ha estat escollida membre del nou comitè d'experts independents per a la transformació del sistema públic de salut que ha aprovat aquest dimarts el Govern de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera, Althaia participarà en aquest nou òrgan d'experts, que té l'encàrrec de proposar i assessorar sobre les actuacions de reforma del sistema sanitari que puguin ser incorporades a les polítiques sanitàries.

El comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut, adscrit al Departament de la Presidència, està format per persones de reconegut prestigi en l'àmbit del sistema sanitari, de l'economia de la salut i de l'administració pública. Per això l'elecció d'Assumpta Prat suposa un reconeixement envers la seva trajectòria i la institució que representa.

L'objectiu del Govern de la Generalitat és endegar un procés de reformes per tal de reforçar el sistema nacional de salut i garantir el caràcter universal, equitatiu, la sostenibilitat i la capacitat de resposta davant emergències de la covid-19.

Per una banda, les funcions principals d'aquest comitè d'experts seran l'elaboració d'un document sobre les actuacions de reforma del sistema sanitari que puguin ser incorporades a les polítiques sanitàries. Aquest document l'hauran de presentar en un termini màxim de dos mesos des de la data de publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

I, per altra banda, aquest òrgan assessorarà o informarà sobre les qüestions que li plantegi la Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de l'Agenda de transformació del sistema públic de salut.



La trajectòria

Durant la seva trajectòria professional, Assumpta Prat ha estat infermera en els àmbits de Medicina Interna i Oncologia. Supervisora d'Infermeria al Servei de Medicina Interna del Centre Hospitalari-Unitat Coronària de Manresa des del 1999, l'any 2003 va ser nomenada Cap d'Àrea d'Infermeria d'Urgències-Àrees mèdiques de la Fundació Althaia, l'any 2005, Cap d'Àrea de Recursos Humans d'Infermeria i, l'any 2006, Adjunta a la Direcció d'Infermeria.

L'any 2009 va assumir la coordinació del projecte d'ampliació del nou hospital de Sant Joan de Déu i des del 2015 és la Directora d'Infermeria de la Fundació Althaia.

Assumpta Prat compta amb un Postgrau en Gestió Clínica per EADA i un Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries de Fundació Doctor Robert (Universitat Autònoma de Barcelona).