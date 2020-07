Fem Manresa presenta una moció per reafirmar el caràcter antifeixista de la ciutat

Fem Manresa ha presentat tres mocions al ple de l'Ajuntament que se celebra el dijous dia 16, dues d'elles de forma ordinària, i una de sobrevinguda, per la qual cosa primer el Ple haurà de votar la seva inclusió a l'ordre del dia.

La primera de les mocions que presenta la formació és per reafirmar el caràcter antifeixista de la ciutat. Si bé anteriorment el Ple de la Corporació ja havia aprovat acords en relació a aquest fet (el 2011, 2013 i 2019), Fem Manresa afirma que després de l'agressió que es va produir l'1 de juliol contra un jove de 14 anys que portava una samarreta antifeixista "és imprescindible avançar en aquesta línia i treballar de forma més específica les agressions feixistes i delictes d'odi que es produeixen a la ciutat".

Concretament, la moció demana la creació d'un protocol d'actuació davant d'aquestes agressions, la creació d'una taula de seguiment que vetlli per aquestes i, com ja es va acordar de fer en els casos d'agressions racistes, que l'Ajuntament es personi com a acusació popular sempre que la persona afectada així ho vulgui.

També demana assegurar que els agents de la Policia Local de Manresa tinguin informació actualitzada sobre denunciats, investigats i sobretot condemnats per delictes d'odi, i declarar persona non grata l'agressor del noi.

L'altra moció ordinària que presenta Fem Manresa és en suport "a les tretze manifestants acusades de desordres públics i danys per defensar la universitat pública en la manifestació estudiantil del 2 de març de 2017 en què es reclamava la rebaixa del 30% de les taxes universitàries i l'equiparació de preus de màster i de grau".

En aquest sentit, el passat 1 de juliol de 2020 Alerta Solidària va donar a conèixer que la Fiscalia demana 111 anys de presó per als 13 manifestants i 130.000 euros de multa, acusats de desordres públics i danys, amb agreujant de disfressa perquè anaven amb la cara tapada.

La moció exigeix l'absolució "de les tretze manifestants acusades i expressa el compromís de l'Ajuntament amb la lluita estudiantil per la defensa d'una universitat pública, universal i de qualitat".

Els anticapitalistes han entrat també una moció per via d'urgència, "arran de fer-se públic el cas d'en Ndiaga Diop on denunciava que una immobiliària de Manresa el va descartar com a futur inquilí d'un immoble per qüestions racistes".

Amb aquesta moció la candidatura municipalista pretén rebutjar les praxis racistes dutes a terme per les immobiliàries i particulars en demanar unes condicions diferents a les persones migrades perquè no puguin accedir als habitatges. La moció també demana, entre d'altres, "instar l'òrgan corresponent a iniciar un procediment sancionador administratiu contra la immobiliària i el particular i habilitar una plataforma de denúncia d'aquestes actuacions racistes", assegura Fem Manresa en un comunicat.