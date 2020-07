Un mort per coronavirus a Althaia després de 53 dies sense víctimes

La Fundació Althaia de Manresa ha comunicat avui una nova víctima mortal a causa de la pandèmia i ja són 171.

La defunció s'ha produït després de 53 dies sense defuncions. La darrera mort a Althaia va ser el 23 de maig, quan va passar de 169 a 170.

A l'hospital de Sant Andreu la darrera mort per coronavirus va ser el 29 de maig, quan va passar de 63 a 64 defuncions per la covid-19.

Això vol dir que Manresa ha estat 47 dies sense morts a causa del virus. En total, a Manresa hi ha registrades amb la comunicada avui 235 defuncions als hospitals de la ciutat, 171 a Althaia i 64 a Sant Andreu.

Pel que fa a l'àrea de cobertura del diari, la darrera víctima mortal fins ara va ser a l'Hospital Sant Bernabé de Berga el 19 de juny. Va ser feta pública tot just després de que el centre assistencial comuniqués que no tenia cap positiu de covid.

L'Hospital de Sant Andreu va comunicar el dia 30 de juny que ja no tenia cap pacient amb coronavirus.

Dimarts, Althaia va comunicar que tenia 5 ingressats a la seva àrea covid. Es tracta de la xifra més baixa que hi ha hagut a la ciutat durant tota la pandèmia. Avui els ingressats són quatre.

Els quatre ingressats per coronavirus que hi ha a l'hospital Sant Joan de Déu manté Althaia en la franja d'afectació mínima que ja fa dos mesos que dura.

La situació no té res a veure amb els prop de tres-cents cinquanta ingressats simultàniament que hi va arribar a haver ni amb recomptes que dia rere dia engruixien de forma dolorosíssima la xifra de víctimes mortals.

Per trobar la xifra més propera als quatre ingressats per coronavirus a Manresa comunicada per Althaia avui cal remuntar-se als 5 de dimarts, als 7 de dimarts de la setmana passada, als 8 de l'1 de juliol i als 9 de final de juny.

Va ser a final de maig quan els ingressats van baixar de la vintena i així s'ha mantingut també tot el juny i el juliol.

En una situació de pandèmia i sense vacuna encara entraria dintre de la normalitat registres molt més elevats.

Davant de l'alarmisme generat per rebrots cal tenir clar que a Manresa hi ha avui onze positius confirmats més que sis dies abans, el 9 de juliol, segons les dades del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Un augment de positius que no s'ha deixat sentir a l'hospital, que és on s'atenen els casos que revesteixen gravetat.