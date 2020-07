El sopar de la Festa del Tomàquet passarà de Manresa a Sallent

«La Festa del Tomàquet és més necessària ara que mai per estar al costat de productors i restauradors». Aquest va ser el missatge principal que Ignasi Sala, organitzador de la Festa del Tomàquet del Bages, i Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda, transmetien ahir en la presentació de la quarta edició d'aquest esdeveniment.

Enguany, la festa oferirà activitats adaptades a la situació actual i altres, com el taller per a infants, s'han hagut de suspendre. La demostració culinària, dilluns dia 20 a les 7 de la tarda, es farà de manera telemàtica i el Sopar del Tomàquet, que en altres edicions s'ha fet al parc de la Seu de Manresa, es traslladarà al restaurant Mas de la Sala de Sallent. L'objectiu és garantir les mesures de seguretat i donar més pes a la visió comarcal de la festa. El sopar serà dijous 23 a les 9 del vespre. Les visites en forma de caminada als productors locals es faran dimarts en dues sessions, al matí i a la tarda, amb places més limitades. Per a qui no hi pugui assistir, s'enregistrarà el recorregut a través de Wikiloc.

El mercat de pagesos es manté

De les 9 del matí a les 2 del migdia de dissabte dia 25 es muntarà el mercat amb una desena de productors bagencs a la plaça Puigmercadal. Aquest també serà un punt de recollida d'unes cistelles amb productes locals per poder-ne gaudir des de casa. Les activitats al voltant del mercat que s'han fet en altres edicions també s'han hagut de suspendre per evitar aglomeracions.