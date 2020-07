La capella del Guix convida al retrobament amb una missa i berenar

La pandèmia ha impedit que l'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja, com ha passat a tants altres barris, hagi pogut celebrar les seves festes. Malgrat això, o justament per això, la junta de l'ens veïnal ha organitzat un acte de retrobament «en què puguem veure'ns després de tants dies». Tindrà lloc aquest diumenge, a les 6 de la tarda, a la capella del Guix, on es farà una missa, seguida d'un berenar a base de coca i refrescos per als assistents.

Originària del segle XII i ubicada al capdamunt d'un turó envoltat de naus industrials, a tocar del Palau Firal, la capella del Sant Crist del Guix va inaugurar ara fa tres anys les obres de restauració per resoldre una perillosa esquerda al sostre que s'hi va detectar i que en feia perillar l'estructura.