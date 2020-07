L'Ajuntament arregla una vorera perillosa

La vorera del carrer de Miquel Martí i Pol, de Manresa, que tenia un bon nombre de rajoles aixecades, ja ha estat objecte de la intervenció de l'Ajuntament per evitar el perill que suposava per als vianants, sobretot al vespre amb la foscor. Divendres passat, el diari va recollir la imatge que mostrava com al tram final del vial, a uns 20 metres de la font de Neptú i la carretera de Cardona, hi havia tot de rajoles mal posades.