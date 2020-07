Manresa és la quarta població amb més proporció de casos de covid el mes de juliol

D'entre les poblacions que almenys han registrat 300 casos de covid-19 aquest mes de juliol, entre positius i sospitosos, Manresa és la quarta població de Catalunya amb la ràtio més elevada per 10.000 habitants, segons el registre RSAcovid19 del departament de Salut. Aquesta base estadística recull dades dels casos positius acumulats, que són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid) a més dels sospitosos: persones que en algun moment han presentat símptomes i un professional sanitari els ha classificat com a possible cas, però no tenen una prova diagnòstica amb resultat positiu. En aquesta llista, Manresa, amb 908 casos acumulats durant aquest mes de juliol (segons les dades d'aquest dimarts), en registra 116,84 per cada 10.000 habitants, una xifra només superada per Alcarràs (489,8), Balaguer (205,1) i Lleida (185,3), i se situa per damunt de zones crítiques avui com l'Hospitalet de Llobregat (92,44), Barcelona (90,08), Cornellà (80,37), Badalona (74,80) i Mataró (60,89).

En el total de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia, Manresa se situa com el novè municipi del país en xifres absolutes, amb 7.428, per sobre de ciutats amb més població com Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Reus.

Si només es tenen en compte els positius en una prova PCR, Manresa és el vuitè municipi en nombres absoluts aquest juliol, amb 47, molt lluny, això sí, dels 914 de Lleida, els 744 de Barcelona, els 344 de l'Hospitalet i els 168 d'Alcarràs.

Amb tot, els 47 positius acumulats els 14 primers dies de juliol suposen el 34% més que els 35 que es van sumar en la segona quinzena de juny i també en la primera quinzena de juny. En la segona quinzena de maig, el nombre de positius PCR va ser de 36, mentre que en la primera d'aquell mes se'n van sumar 29. Cal anar fins a la segona d'abril per trobar una xifra significativament superior als 47 d'aquestes primeres dues setmanes de juliol, ja que llavors se'n van registrar 196.



Les dades al territori central

Al territori central, però, Manresa no és el municipi amb una incidència per 10.000 habitants més elevada, ja que, d'entre les poblacions amb almenys 20 casos registrats el juliol, la taxa més elevada és a Sant Martí de Tous: 242,91. Avinyó, Monistrol de Montserrat, Vallbona d'Anoia, Oliana, Santa Margarida de Montbui, Cardona, Navàs, Puig-reig, Balsareny i Sant Joan de Vilatorrada estan per sobre dels 116,84 casos per cada 10.000 habitants de Manresa, tot i que la xifra total d'incidència no arriba al centenar, excepte a Santa Margarida de Montbui (156) i Sant Joan de Vilatorrada (134).

Per comarques, el Bages és la setena del país en casos generals acumulats aquest juliol, amb 2.037, dar-rere del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Segrià, el Maresme i el Vallès Oriental. En positius en una prova PCR, el Bages en suma 70 aquest juliol, darrere del Segrià (1412), el Barcelonès (1177), el Baix Llobregat (173), Noguera (149) i Vallès Occidental (88).